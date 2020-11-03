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SİAD’dan Başkan Yılmaz’a ziyaret

Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD) Başkan Hakan Kocabaş ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı ziyaret etti. SİAD yöneticileri, tüm çalışmalarında Başkan Yılmaz’ın yanında olduklarını belirterek, başarılarının devamını diledi.

SİAD’dan Başkan Yılmaz’a ziyaret

Yapılan ziyaretle ilgili olarak SİAD’dan yapılan açıklamada “Silivri SİAD olarak Belediye Başkanımız Sn. Volkan Yılmaz’ı kalabalık bir heyetle birlikte Meclis Salonunda ziyaret ettik. Başkanımızın çalışmaları hakkında bilgi aldık ve tüm çalışmalarında yanında olduğumuzu belirterek, başarılarının devamını diledik. Sanayi bölgelerimiz ile ilgili sorunları da kendilerine ilettik. Özellikle 1/100 000 planla alakalı çalışmalar için desteğini rica ettik. Bu sıcak görüşme ve sohbet için Başkanımız Volkan Yılmaz’a derneğimiz Silivri SİAD adına teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi

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