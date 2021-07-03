Silivri Belediyesinin Asfalt Mesaisi Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uzun bir süredir yol bozukluğu sorunu yaşanan Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi ve Değirmenköy Mahallesi’nde, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan asfaltlama işlemi ile problemler bir bir ortadan kaldırılıyor. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan sokak ve caddelerde bordür ve kaldırım çalışmaları da yürütülüyor. Değirmenköy Mahallesi’nde bulunan Tabip Sokak, Gülnaz Sokak, Özel Sokak ve Feride Sokak’ta asfaltlama işlemi ile bordür ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda yaklaşık 900 ton asfalt kullanıldı. Bununla birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Arsa Sokak, Keltepe Sokak, Efe Sokak, Elzem Sokak, Şafak Sokak ve Dilara Sokak’ta asfalt serimi, bordür ve kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda yaklaşık 1500 ton asfalt kullanıldı. Yeni Mahalle’de bulunan 11 sokak ve 1 caddeyi kapsayan çalışmalarda ise; Adil Öndül Caddesi, Nedim Beyazgül Sokak, Azra Sokak, Şehit Emre Sarıtaş Sokak, Şehit Mehmet Selim Kiraz Sokak, Özgecan Aslan Sokak ve 7024. Sokak’ta asfaltlama, bordür ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Bu işlemlerde de yaklaşık 2000 ton asfalt kullanıldı. Hatipoğlu Sokak, Abelia Sokak, Mustafa Cambaz Sokak, 7037. Sokak ve 7036. Sokak’ta yapılacak asfaltlama, bordür ve kaldırım çalışmalarının ise kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

“İLK GÜNKÜ HEYECANLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Devam eden asfalt serim işlemlerini yerinde inceleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden beri gerçekleştirdiğimiz asfaltlama çalışmalarıyla hiç gidilmeyen, hiç uğranmayan mahallelere kadar uzandık. Geçtiğimiz yıl başladığımız asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Değirmenköy Mahallesi’nde 4, Cumhuriyet Mahallesi’nde ise 6 sokakta asfalt serimi, bordür ve kaldırım çalışmalarımızı tamamladık. Yeni Mahalle’de de uzun süredir yapılmayan çalışmalar nedeniyle yollar bir hayli kötü durumdaydı. Yaklaşık 10 günde; 1 cadde ve 6 sokakta asfaltlama, bordür ve kaldırım çalışmalarını tamamladık. 5 sokakta planladığımız çalışmaları da en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. İhtiyaç olan sokaklarımızı da en kısa sürede asfaltla buluşturacağız. Biz ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla Silivrili hemşehrilerimize hizmet etmeye, onların sorunlarını bir bir çözmeye devam edeceğiz.” dedi.