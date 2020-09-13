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“Silivri” google’da trend oldu

Mastercheff yarışmasının Silivri çekimlerinin yayınlanmasının ardından “Silivri” İnternet otoritesi Google’da 12 Eylül 2020 tarihinde en çok aranan kelimeleri arasında yerini aldı.

“Silivri” google’da trend oldu

Mastercheff yarışmasının Silivri çekimlerinde, Kalepark Sosyal Tesisleri, Alipaşa Mahallesi ve Büyükkılıçlı Mahallesinde gerçekleştirilen çekimlerde, Silivri’de üretilen ürünler kullanılarak hazırlanan yemeklerin yarıştığı programa Silivri Belediye Başkan Volkan Yılmaz da konuk olarak katılmış. Geçmiş dönem belediye başkanlarından Selami Değirmenci, Beyciler Muhtarı Yaşar Köse, ilçemiz çiftçileri ve esnaflarından Aysun Subaşı, Hüseyin Kankaya, Özer Sarıbaşak, Yaşar Dülgeroğlu, Zerrin Otman ve İnci Aydar’ın jüri üyesi olarak katılmıştı. program sonrasında İnternet otoritesi Google’de en çok aranan kelime “Silivri” oldu

“Silivri” “Volkan Yılmaz” ve “Silivri Belediyesi” kelimeleri 12 Eylül 2020 tarihinde Türkiye’de en çok aranan kelimeler oldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 11:52
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