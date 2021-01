Silivri’de İlk: Afet Koordinasyon Merkezi Açıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın afetle mücadele amacıyla başlattığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Silivri’de ilk olma özelliği taşıyan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi hizmete başladı. Zabıta Müdürlüğünün de aynı binada hizmet vereceği merkez için açılış töreni düzenlendi.

Doğal afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklarla hızlı ve etkin mücadele etmek amacıyla yapılan merkez donanımsal açıdan kapsamlı olarak hayata geçirildi. K9 arama köpekleri, eğitmen, asayiş ve güvenlik, enkaz kaldırma ve arama kurtarma timlerinden oluşan 100 kişilik ekip afetlere hazır olacak şekilde görevlendirildi.

700 metrekare alan üzerine kurulu merkez Üst Yönetim Kriz Odası, Haber Merkezi, Teçhizat Odası, Yatakhane, Arşiv ve Gözlem Kriz Merkezi, Hasar Tespit ve Enkaz Kaldırma Birimi, Trafik ve Asayiş Birimi, Bilgi Yönetim Birimi ve Tahliye Birimlerinden oluşurken, içerisinde jeneratör, canlı yayın ekranları, hidroforlu yangın söndürme sistemi ve arama kurtarma malzemelerinin bulunduğu tam donanımlı S.A.K. aracının yanı sıra 9 farklı araç ve çok sayıda teçhizat hazırda bekletiliyor.

YILMAZ: “İLÇEMİZ DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENECEK İLÇELER ARASINDA”

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başlayan törende açılış konuşmasını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptı.“Bugün hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda, hem zabıta müdürlüğümüzün hem de Silivri’de bir ilk olacak ama çok işlevsel ve fonksiyonel olmasını dilediğim Silivri Afet Koordinasyon Merkezimizin açılışında bir aradayız.” diyerek konuşmasına başlayan Yılmaz, şu mesajları verdi: “Sizlerin de malumu olduğu üzere İstanbul depreminden en çok etkilenilecek olan ilçelerin arasında maalesef ki ilçemiz geliyor. Bizim deprem ve depreme hazırlık konusunda yapmamız gerekenler var. İlçe belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi yani depreme hazırlık noktasında kentsel dönüşümün yol haritasını ihale etmiş ve bir yıl içerisinde de tamamlayıp bakanlığımıza sunmak üzere hazırlamış durumdayız. Bir de yaşanacak deprem sonrasında yapılması gerekenler var. İşte o depremden sonra yapılması gerekenler, Afet Koordinasyon Merkezinin bünyesinde yürütülen faaliyetlerdir.”

“YILDA BİR DEFA TATBİKAT DÜZENLENECEK”

Konuşmasında, “Silivri yalnızca doğal felaketlerden depremi içerisinde barındırmıyor.” diyerek merkezin her türlü felakete karşı hazır olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “İstanbul’da bir saat içerisinde metrekareye en çok yağış alan ilçeyiz. Bu yüzden can ve mal kayıplarının yaşandığı sel felaketleri yaşadık. Yine aynı şekilde heyelan bölgesiyiz. Her türlü doğal felaketin sonucunda bu Afet Koordinasyon Merkezi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugün Zabıta Müdürlüğü’müz ile birlikte açacağımız Afet Koordinasyon Merkezimiz 7/24 esasına göre hizmet verecek.” dedi. Yılmaz, jandarma ve emniyet müdürlüğünün yükünü alacağı bir merkez olacağına dikkat çekerek, “Burası ulusal basın, meteoroloji ve AFAD’ı anlık takip edecek. İlçe genelinde yılda 15.000 kişiye Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi verecek. Fabrika, site, STK, AVM ve tüm kamu kuruluşlarına eğitim planlaması yapacak. Yerel düzeyde yılda en az bir defa imkanlar dahilinde tatbikat düzenleyecek.” diye konuştu.

“100 KİŞİLİK KADRO GÖREV YAPACAK”

Merkezde görev alan personel sayısı ve görevleri hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “20 kişiden oluşan tam teçhizatlı Arama Kurtarma Ekibi, 10 kişiden oluşan Afet Bilinci Eğitmeni, 10 kişiden oluşan Ön İnceleme, Hasar Tespit ve Enkaz Kaldırma ekibi, 10 kişiden oluşan Tahliye Ekibi, 20 kişiden oluşan Trafik ve Asayiş ekibi, 10 kişiden oluşan Bilgi Yönetim ve Evrak İşleri ekibi, 6 kişiden oluşan Haber Merkezi ve Planlama ekibi olmak üzere yaklaşık 100 kişilik bir kadrodan oluşmaktadır.”

“Biz Silivri’ye, Silivri’nin güzel insanlarına hizmet etmek için dağları tepeleri ova yapmaya, denizleri dereleri de yol yapmaya devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, “Derdimiz, tasamız Silivri olacak. Silivri insanının refahı, huzuru, esenliği olacak. Silivri için çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Bu güzel hizmetin gerçekleşmesinde emeği katkısı olan başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere, AFAD’ın çok kıymetli temsilcilerine, her zaman uyumlu bir şekilde bu şehir için birlikte çalıştığımız ilçe Kaymakamımız Sayın Ali Partal beyefendiye, mesai arkadaşlarımıza, buranın yapımında çok büyük emeği olan Hamle Global Şirketine teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Yılmaz, projenin belediyeye mali yük getirmeden sponsorlar vasıtası ile gerçekleştiğini belirterek konuşmasını noktaladı.

KAYMAKAM PARTAL’DAN “AFET BİLİNCİ” UYARISI

Silivri Kaymakamı Ali Partal ise, “Afetten kaçmamız mümkün değil, riskleri azaltmamız gerekiyor. Bununla ilgili kamuda bulunan ne kadar binamız varsa bunları güçlendirme ve yenilememiz gerekiyor. Vatandaşın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Afetlerde ilk 6 saat çok önemli. Silivri depreminde bunu yaşadık. Bütün vatandaşlar önce çocuklarını almaya koştu, trafik kilitlendi. Büyük bir afette trafik açık olmalı. Kurtarma ekiplerimizin ulaşması gerekiyor. İlk 6 saatte araç kullanmamak gerekiyor. 72 saati iyi planlamak gerekiyor. İletişim planı oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşımıza anlatmamız gereken çok şey var. Merkezin yapılmasına katkı sağlayan ve eğmeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE PLAKET VERİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Afet Koordinasyon Merkezinin hayata geçirilmesinde katkıları olan kuruluşlara plaket takdiminde bulunuldu. AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Bulcan’a, Hamle Global A.Ş adına Fuat Kulaçoğlu’na ve Flydog K9 Hizmetleri adına Dursun Kaya’ya plaket verildi.

İlçe Müftüsü İsa Sağlam tarafından yapılan dua ve kurban kesiminin ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Kaymakamı Ali Partal ve beraberindeki heyete hizmet binasını gezdirerek bilgi verdi.

Yeni Mahalle Saray Bosna Sokak üzerinde gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle kısıtlı katılımcının davet edildiği açılışa Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Jandarma Komutanı Güngör Kırarslan, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Açılış, günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından sona erdi.