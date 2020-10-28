Yalçın” Hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum”

Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Türk milleti 97 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet ile ateş çemberinden çıkmış, yeni Türk Devletini kurarak dünyaya duyurmuştur. Hangi koşullarda bugünlere geldiğimizi asla unutulmamalıdır.Türk vatanını bölmek ve parçalamak isteyenler, hain emellerine ulaşamamış ve Yüce Türk Milleti esarete karşı kutlu bir mücadele sergilemiştir.Uçurumun kenarında olan bir ülkeden, özgürce ve bağımsız yaşayan, kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlet haline kavuşmuş olmak, varoluş hikayemizin en şanlı kanıtlarından biridir.Cumhuriyet, Türk vatanında ebediyen kalıcı olduğumuzun ilanıdır. 29 Ekim 1923’ten önce ve sonrasında yaşananlara baktığımızda, bugünlere kolay gelinmemiştir.Cumhuriyetin kazanımları Türk milletine bir kalkan vaziyeti görmüş, onu sahiplenen Türk milleti her daim hedefe ulaşmıştır.Türk Milleti, Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ortak duygular ve hedef etrafında kenetlenerek bugünlere gelmiştir.Atalarımızın emaneti olan cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarına sonsuza kadar sahip çıkacak ve gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için el ele vermekten asla geri durmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; Silivrili hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene.