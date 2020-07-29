Yalçın “Sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum”

Yalçın, yazılı olarak yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kıymetli Silivrili hemşehrilerim, Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınının etkisi devam ederken idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’na bizleri kavuşturan rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramlar küslerin barıştığı, dargınlıkların sona erdiği müstesna günlerdir. Hele ki içerisinde bulunduğumuz zor koşullarda en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliktir. Kurban Bayramı aynı zamanda Allah-u Teâlâ’ya manevi olarak yakınlaşmak, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü artırmak için bir fırsattır. Kalabalık bayram sofralarında bir araya gelemesek de gönüllerimizin bir olduğunu hissettirircesine uzakları yakın kılalım. Dargınlıklara, küslüklere son verelim. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızı asla unutmayalım. Gelin hep birlikte onlara el uzatalım. Bu duygu ve düşünceler ile Silivrili hemşehrilerimiz başta olmak üzere Türk-İslam coğrafyasındaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmenizi yürekten temenni ediyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun.”