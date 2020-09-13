Yalçın’dan MasterChef yorumu

Türkiye'nin en çok izlenen tv programının Silivri'de çekilen bölümlerinin yayınlanmasının ardından MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın'dan konuya ilişkin gelen yorum şöyle oldu:

YALÇIN: PROGRAM AMACINA ULAŞTI

"Bu akşam güzel bir #MasterChef Silivri programı seyrettik.

Sosyal medyada (hasetinden çatlayan birkaç kişi dışında), olayın ne olduğunu iyi anlayıp özetleyen yorumlar yapılıyor olması, programın amacına uygun şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.

“Yüzümüzü yere düşürecek” tarzda “farklı haberler” ile anılan Silivri'den, 7 bin yıllık tarihin, inci gibi sahillerin, alın teriyle üretilen doğal ürünlerin, ata yadigarı emanetlerin, yemyeşil doğasının tanıtıldığı ve tüm dünyaya sunulduğu Silivri'ye doğru her geçen gün adım adım yaklaşıyoruz.

"YILMAZ, HEPİMİZİ GURURLANDIRIYOR"

Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın ortaya koyduğu örnek çalışmalar; yerlere düşürülen itibarı göklere çıkarmaya, yani hak ettiği noktaya ulaştırıyor olması hepimizi gururlandırıyor.

150 yılı aşkın üretilen Silivri Yoğurdu, 90 yıldır üretilen Değirmenköy Domatesi, 60 yıldır üretilen Silivri karpuzu, Selimpaşa Topatan Kavunu, yine 100 yılı aşkın hikayesi olan Patriyot Böreği, birilerinin gündelik eğlencelerine ne masa ne meze olabilirdi! Hele hele kandırma ve kullanma malzemesi hiç olamazdı!

Çiftçi ürettiğini satacak, hak ettiği değeri alacak ve üretim teşvik edilecekti.

Samimiyet, gayret ve irade işte budur: Marka Kent Mutlu Silivri…

YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Silivri'de yeni bir hikaye yazan, itibarsız belediyeyi güven veren bir kuruma dönüştüren, geçmişin pervasızlığını tarihin çöplüğüne atarak yeni bir dönemi başlatan Sayın Volkan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.

"MARİFET İLTİFATA TABİDİR"

İyiyi en iyi, güzeli daha güzel yapmak bir marifetse, marifet iltifata tabidir."