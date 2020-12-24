Yılbaşında uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar alışverişe başladı

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 12:56

Yılbaşı öncesi vatandaşların alışverişlerini erken yapmaya başladığını belirten Silivri Kuruyemiş işletme sahiplerinden İbrahim Karabulut ''Çerez ürünlerine talep yılbaşı öncesi oluyor, bu yılbaşının yaklaşması ve 4 günlük yapılacak olan kısıtlama sebebiyle vatandaşlarımız kuruyemiş, kahve ve atıştırmalıklarını şimdiden almaya başladı. Silivri’nin kuruyemiş markalarından biri olan işletmemizde vatandaşlarımız taze çerez ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Çerez fiyatları her bütçeye uygun, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çerez alıp tüketebilirler. Yılbaşı öncesi işlerimiz hareketlendi diyebiliriz. İster istemez önceki senelere göre bir durgunluk var. İnsanlar toplu olarak aynı evde bulunmuyor, misafirliğe gitme durumları azaldı'' diye konuştu.