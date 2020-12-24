Yılbaşında uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar alışverişe başladı

00.00'da başlayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'da tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar Silivri’de alışveriş yapmaya başladı. Yıl başının evlerde geçirilecek olması dolayısıyla vatandaşlar çerez, atıştırmalık tatlı, lokum gibi ürünlere talep gösteriyor.

Yılbaşında uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar alışverişe başladı

Yılbaşı öncesi vatandaşların alışverişlerini erken yapmaya başladığını belirten Silivri Kuruyemiş işletme sahiplerinden İbrahim Karabulut ''Çerez ürünlerine talep yılbaşı öncesi oluyor, bu yılbaşının yaklaşması ve 4 günlük yapılacak olan kısıtlama sebebiyle vatandaşlarımız kuruyemiş, kahve ve atıştırmalıklarını şimdiden almaya başladı. Silivri’nin kuruyemiş markalarından biri olan işletmemizde vatandaşlarımız taze çerez ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Çerez fiyatları her bütçeye uygun, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çerez alıp tüketebilirler. Yılbaşı öncesi işlerimiz hareketlendi diyebiliriz. İster istemez önceki senelere göre bir durgunluk var. İnsanlar toplu olarak aynı evde bulunmuyor, misafirliğe gitme durumları azaldı'' diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 12:56
Çerezler Silivri Kuruyemiş’ten

Çerezler Silivri Kuruyemiş’ten
Yeni Yılda Çerezler Silivri Kuruyemiş’ten

Yeni Yılda Çerezler Silivri Kuruyemiş’ten
Silivri Kuruyemiş aşure gününe hazır

Silivri Kuruyemiş aşure gününe hazır
Silivri Kuruyemiş, yeni yıla hazır!

Silivri Kuruyemiş, yeni yıla hazır!
1971 yılından bu yana “Silivri Kuruyemiş”

1971 yılından bu yana “Silivri Kuruyemiş”
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