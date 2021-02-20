Avrupa 3’üncü Hasan Berkay Günbaz’ın hayali dünya şampiyonluğu

Avrupa 3’üncüsü milli badmintoncu Hasan Berkay Günbaz, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, “10 yıldır badminton sporu ile uğraşıyorum. Geçen sene yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülüğüm var. Bu sene Dünya Gençler Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olmak istiyorum” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde badminton eğitimlerini sürdüren milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, dünya şampiyonasına hazırlanıyor. İlkokul yıllarında badmintona merak duyan ve 10 yıldır bu sporla uğraşan Günbaz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarıya imza attı. Avrupa şampiyonası 3’üncülüğü bulunan Hasan Berkay Günbaz’ın hocası, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü ve Badminton Milli Takım Antrenörü Yusuf Esendemir, “Önceden spor salonlarının sayısının azdı ancak şimdi iyi koşullara sahip salonlarda yetiştiridğimiz öğrencilerin çoğunun milli sporcular oldu” dedi. .

“Öğrencilerimizin Türkiye şampiyonası dereceleri var”

Antrenör Esendemir, “Yetiştirdiğimiz öğrenciler Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeler. 70-80 arasında sporcumuz var. Çoğu milli sporcumuz ve dereceler aldılar. Türkiye şampiyonası dereceleri var. Gençlere gerçekten bu sporu tavsiye ediyorum. Ben de çok küçük yaşta başladım. Bir beden eğitimi öğretmenimizin bize destek vermesi ile başladım. Daha sonra maçlara gittik, Türkiye şampiyonasına gittik, yurt dışına çıktık. Bu sporun bize kazancı çok fazla oldu. Spor salonlarında eskiden bu imkan yoktu ve sayı olarak da azdı. Şu an salonların koşulları da çok iyi. Başkanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

“Dünya Gençler Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum”

Milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, “Birçok Türkiye şampiyonluğum var. Geçen sene yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 3’üncülüğüm var. Bu sene yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Cumhurbaşkanımızın vakıf bursları ile ilgili bir konuşması vardı ve onları dinledik. Çok güzel bir çalışma yapmışlar ve bizi gerçekten düşünmüşler. Onlara çok teşekkür ediyorum, bizlere böyle bir imkan sundukları için. 8 yaşımda başladım, 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Bunun 5 sene öncesinde spor salonlarımız böyle değildi. Soğuktu, zemin çok kötüydü. Ama bu beş yıl içinde devlet büyüklerimiz ve Belediye Başkanımız vesilesi ile çok iyi imkanlara sahibiz. Bu seneki dünya şampiyonası için çok rahat çalışma yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.