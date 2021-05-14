Çekmeköy’de ‘İsrail’e lanet Filistin’e destek’ konvoyu

Çekmeköy’de 150 aracın katıldığı konvoyla, İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmü protesto edildi. Konvoy drone ile havadan görüntülendi.

Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Family Garaj grubu, İsrail’in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırılarını araç ve motosiklet konvoyla protesto etti. İstiklal Marşı’nı okuyan grup, "Zulme Dur" protestoları ile Filistin’de yaşanan zulme tepki gösterdi. Türkiye ve Filistin bayraklarının asıldığı araçlar, Madenler Meydanı’ndan başlayarak ana arter üzerinde tur attı. Konvoy drone ile havadan görüntülendi.

Araç konvoyunu organize eden Family Garaj Başkanı Bayram Karateke, "Öncelikle Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Onlardan almış olduğumuz izinle bugün Çekmeköy’ün yirmi bir mahallesinde ‘İsrail’e lanet Filistin’e destek’ konvoyu düzenledik. İnşallah Mescid-i Aksa’nın ferah gün kavuşacağı günleri de görürüz. Umudumuz o yöndedir” dedi.