Fatih Camii’nde Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden şehitler için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri İsrail’in Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden şehitler için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası İsrail’in Filistin halkına yönelik düzenlediği saldırılar kınanırken, şehitler için dualar edildi.

“Siyonist İsrail, Mescid-i Aksa’yı yakıp yıkıyor”

Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Sefer Göknuman, “Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk kıblemiz olan Mescid’i Aksa’yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından ve canlarından vazgeçmediler. Mücadelelerinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa’yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, Mescid-i Aksa’yı yakıp yıkmakta geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmaktadır” dedi.