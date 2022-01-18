Gemlik ile Nilüfer arasında gençlik köprüsü

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Nilüfer Gençlik Meclisi’ni ağırladı. Bir araya gelen gençler, kendi faaliyetleri hakkında bilgi verirken gelecekte ortak çalışmalar yapmak için fikir alışverişinde bulundular.

Son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar ile dikkat çeken Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi, projelerini Gemlik dışına taşıyor. Geçtiğimiz programlarda Bursa başta olmak üzere Antalya ve İzmir’den profesyonel konuşmacıları Gemlik’te ağırlayan Gençlik Meclisi, son olarak Nilüferli gençleri Gemlik’te misafir etti.

Gemlik Bölge Parkı’nda gerçekleşen toplantıya iki ilçenin Gençlik Meclisi üyeleri katıldı. Gemlik’in davetlisi olarak ilçeye gelen Nilüferli gençler, ilçelerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vererek önemli günlerde hayata geçirdikleri projeleri anlattılar. Tecrübelerini paylaştıkları için Nilüferli gönüllülere teşekkür eden Gemlik Gençlik Meclisi üyeleri, kurulduklarından bu yana geçen altı aylık sürede gerçekleştirdikleri projeleri aktardılar. Şimdiye dek pek çok toplantı gerçekleştirerek Gençlik Meclisi geniş tabana yaymayı hedeflediklerini belirten Gemlikli gençler, sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler, kahvaltı ve yemekli tanışma programları, Zeytin Festivali, Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü, Gönüllüler Günü ve milli bayramlarda yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdiler.

İki ilçe arasında ilişkilerin gelişmesi için gerek profesyonel gerek dostluk bağlarını güçlendireceklerini söyleyen gençler, ortak çalışmalar yapmak için yeniden bir araya geleceklerini belirttiler.