banner4556

Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu

banner4336

Afrika ülkesi Çad’dan Bursa’ya üniversite okumaya gelen genç, hayatında ilk defa kar gördü, sevinçten havalara uçtu.

Hayatında ilk defa kar gören Afrikalı genç sevinçten havalara uçtu
banner4581

Afrika ülkesi Çad’dan Bursa’ya üniversite okumaya gelen genç, hayatında ilk defa kar gördü, sevinçten havalara uçtu.

banner4575

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanan Muhammet Nur (19) 3 ay önce Bursa’ya geldi. Ülkesi Çad, çok sıcak olduğu için hayatı boyunca hiç kar görmeyen genç hayatında sadece ekranlardan gördüğü kara çıktığı Uludağ’da dokundu. İlk kez kar görmenin mutluğunu yaşayan Afrikalı genç çocuklar gibi sevindi. Mutluluğu yüzünden okunan genç yoruluncaya ve kadara karla oynadı.

Hayatında ilk kez kar gördüğünü ifade eden Muhammet Nur, "Ülkem Çad’dan üniversite okumak için 3 ay önce Bursa’ya geldim. Hayatımda hiç kar görmedim, ilk kez karı Uludağ’da gördüm, çok mutlu oldum. Bu zamana kadar karı hep ekrandan görmüştüm hiç dokunmak nasip olmamıştı. Çok şükür görüp dokunmak nasip oldu" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bu tuvaletin özel müşterileri var
Bu tuvaletin özel müşterileri var
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321