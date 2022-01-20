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İçişleri Bakanı Soylu, o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

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Sakarya’da polis ve jandarma ekipleri tarafından kış gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına dağıtılan mama ile yem videosunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
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Sakarya’da polis ve jandarma ekipleri tarafından kış gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına dağıtılan mama ile yem videosunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kolları sıvadı. Ekipler, kırsal alanda sokak hayvanları için yem ve mama dağıtımı yaptı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, o anları sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da, “Onlar bizim can dostlarımız” başlığıyla sosyal medyasında paylaştı. Soylu, sosyal medyasında, “Onlar bizim can dostlarımız. HAYDİ ekiplerimizle, soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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