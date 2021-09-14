İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Üsküdar’da Otizm Merkezi açılışına katıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturmak amacıyla Otizm Merkezi açıldı. Merkezde tanı koyma, tedavi planlama ve tedavi takip işlemleri yapılacak. Aynı zamanda otizmli evlat sahibi ailelere de eğitimler verilecek. Öte yandan Otizm Merkezi açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi tarafından toplumda otizme karşı farkındalık oluşturacak önemli bir adım atıldı. Üsküdar Belediyesi bu adım ile dünyada ise örneği çok az olan bir projeye daha imza atmış oldu. Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla Otizm Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Üsküdar Belediyesi tarafından toplumsal ölçekte otizm sendromlu bireylere karşı hassasiyet ve farkındalık oluşturulma amacıyla projelendirilen Otizm Merkezi, otizmli bireyler ile ailelere tam anlamıyla yol haritası sunmayı amaçlıyor. Merkezde tanı koyma, tedavileri planlama ve tedavi takip işlemleri tek çatı altında yapılacak. Aynı zamanda ailelere de eğitimler verilecek. Her yaştan ve her kesimden birey ve aileler merkezden yararlanabilecek.

Otizm Merkezinin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu katılım gösterdi.

Açılışta konuşan Vali Yerlikaya, “Hilmi Başkanımız ve arkadaşlarını bu şehrin Valisi olarak yürekten tebrik ediyorum. Belediyecilik demek sadece kaldırım yapmak, bahçe yapmak, park yapmak, oyun alanları yapmak demek değil. Belediyecilik yapmak beşikten mezara kadar her alanla ilgili gücü kuvveti ve yüreği buna yetiyorsa katkı sunması lazım. Hizmetin bir ucundan tutulması lazım. Otizm tanısı zamanında yapılması çok önemli.

İstanbulumuz’un 39 ilçesinde, 2018 yılı Mart ayından bugüne kadar, 18 - 36 ay arasında, 480 bin 555 evladımız otizm tanı ve tedavisi için tarandı. Düz hesap yaklaşık yarım milyon yavrumuz tarandı. Riskli bulunan 21 bin 285 yavrumuzdan bin 388’ine maalesef otizm tanısı konuldu. Üç seneyi aşkın bir süredir devam eden bu projeyle şehrimizdeki sessiz sedasız yavrularımıza, çocuklarımıza ulaşıldı. Bugüne kadar şehrimizde on dokuz hastanede otizm poliklinik hizmeti alan ailelerimiz artık açılışını yapacağımız bu merkezde SGK kapsamında ücretsiz olarak yararlanacak. Aynı zamanda rehabilitasyon ve aile eğitimi hizmetleri de yine bu merkezimizden alınabilecek” dedi.

Merkez ile ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Toplumun çok önemli bir yarası. Ama bunun Türkiye’de etkin bir tedavisi, bir eğitimi ne yazık ki yok. Bizler Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüyle birlikte bu merkezi açmış oluyoruz. Bu bir ilk. Burada özellikle otizm tanısı konan çocuklar ve aileleri burada eğitilecek. Burada ayda bin aileye hizmet sunacağız. 3 kat bir bina. Burada tanı konan çocukların tedavisi, annesinin, babasının eğitimi ve takibi sağlanacak. Takip de edeceğiz yani çocukları eğittik, bırakmak yok. Onların belli bir süre gözümüz de üzerlerinde olacak. Çocuklarda ilk 36 ayda eğer otizm tanısı konup tedavi edilirse bu işin çözümü var. Ama bu 36 ay, üç yaştan sonra ne yazık ki süreç daha da ağırlaşıyor. Otizmli çocukları olan ailelerde boşanma oranı yüzde yetmiş, seksenlerde. Burası aslında bir aile eğitim merkezi de olacak. Aile huzurunun temini anlamında da önemli bir rehabilitasyon merkezi burası” dedi.