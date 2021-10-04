(Özel) İstanbul’un gezgin köpeği “Boji” Ataşehir’de kameralara yakalandı

‘Boji’ adlı sokak köpeğinin tramvay, otobüs, metro ve metrobüs ile İstanbul’da gezmesi sosyal medyada gündem oldu. Fenomen haline gelen Boji, üzerinde adının yazdığı GPS’li tasmasından durak durak takip ediliyor. İstanbul’u gezen Boji’nin duraklarından birisi de Ataşehir oldu. Boji’nin Ataşehir’deki yolculuğu otobüs kamerasına yansıdı. Ayrıca Boji’nin vapura binerek İstanbul’da iki yaka arası yolculuk yaptığı da görüldü.

Geçtiğimiz aylarda birçok kişi Boji isimli köpeğin farklı zamanlara ait vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul’u turlayan ve sosyal medyada fenomen haline gelen Boji’ye mikroçip takıldı. Kangal çoban kırması olan ve ismini demiryolu terminolojisinden alan Boji, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’e de misafir oldu. Toplu ulaşım araçlarıyla Ataşehir’e gelen Boji, durağa yanaşan bir otobüsten inip başka bir özel halk otobüsüne bindi. Otobüsün şoförü Ahmet Ürper, yolcuların rahatsız olmadıklarını dile getirmesi üzerine yoluna devem etti.

“Bir yolcu bindi, HES kodu yok, İstanbulkartı yok. Maskesi hiç yok”

Boji’nin yolculuk ettiği özel halk otobüsünün şoförü Ahmet Ürper, “Dün 19S hattından Kadıköy’den çıktım geliyordum. Karaman Çiftlik yolunda durağa yanaştım. Önümde 14ÇK otobüsü vardı. Yolcuyu alırken baktım bir köpek indi, ön kapıdan benim arabaya bindi. Sevimli köpekti, tatlı. İstanbul’da hemen hemen her tarafı geziyordu. Dün de bana misafir oldu. Hatta biraz indirmeye çalıştım. İnmedi. Kapıyı kapattım devam ettim. Bir müşteri gibi geçti koltuğa da oturdu. Necmettin Erbakan parkına gelirken kendiliğinden kalktı, orta kapıya yanaştı. Ve kapıyı açtığımda indi. Zaten biz toplu taşıma olarak hayvanseveriz. Bizim yönetim kurulu başkanını aradım. Bir köpek bindi arabaya. Ne yapayım dedim. Devam et dedi bana. Zaten hava yağmurlu. O da gideceği yeri biliyor. Bugün sana misafir oldu dedi.

Yolcular tepki göstermedi. Sadece bir kişi biraz korktu. Öbürleri hepsi sevmeye başladı. Resim çektiler, video çektiler. Bizim yönetim kurulu başkanını aradım. “Başkanım bir yolcu bindi, HES kodu yok, İstanbulkartı yok. Maskesi hiç yok” dedim. O da güldü bana nasıl yani dedi” diye konuştu.

Ayrıca Boji’nin geçtiğimiz günlerde vapura binerek İstanbul’da kıtalar arası yolculuk yaptığı da görüldü. Boji vapurda yolculuk ederek aynı zamanda boğaz havası da aldı.

Öte yandan Boji’nin otobüse binerek yolcularla beraber seyahat ettiği anlar, ile vapurda seyahat ettiği anlar kameralara yansıdı.