(Özel) "Z kuşağı" bu kuşağı bilmiyor, ama hastalıktan kurtulamıyor

"Z kuşağı", kışın insanı soğuktan ve hastalıklardan koruyan yün kuşak ve korselerin değerini bilmiyor. Ancak sağlığına dikkat edenler bel ağrısı, romatizma, bronşit gibi rahatsızlıklardan korunmak için yün iç çamaşırı ve kuşaklardan vazgeçmiyor. 5 metrelik yün kuşakların ucunu bir kişi tutuyor, diğeri ise döne döne beline doluyor.

Bursa’da Cumhuriyet Caddesinde 30 yıldır yün kuşak, korse, dizlik ve yün iç çamaşırı satan Naci Bağcı, yünün ter emmeme özelliği sayesinde kışın giyenleri hastalıklardan koruduğunu söyledi. Yünün yer yüzünde en tabiî maddelerden biri olduğuna dikkat çeken Bağcı, bilhassa Z kuşağı olarak anılan günümüz gençliğinin petrol türevi sentetik ipliklerden yapılan kıyafetleri tercih etmesinden dert yandı.

Naci Bağcı, mağazalarında kendi imâlatları olan hakiki yün ürünler sattıklarını ifade ederek, "Atalarımız yaz kış devamlı yün giymişler. Yün kuşaklar kullanmışlar. O zamanlar bel ağrısı ve diz ağrısı hemen hemen yok gibiymiş. Çünkü yün koruyucu bir maddedir. Şimdi yeni nesil, bu Z kuşağı dediğimiz yavrularımız, delikanlılık taslıyor ve maalesef yün giymiyorlar. Ondan sonra kireçlenme, romatizma, astım, bronşit, zatürre gibi hastalıklara yakalanıyorlar. Zaman ve yaş ilerledikçe ve insanın vücudu zayıfladıkça hastalıklar kendini göstermeye başlıyor. Hastalandıktan sonra yün kullanmanın faydası olsa da, önemli olan tedbiri ilk başta almaktır. Yün kuşak, yün korse, yün fanila ve yün dizlik vaktinde giyilip tedbir önceden alınmalıdır" dedi.

"Yünü hasta olmadan giyin"

Yünün vücudu soğuktan korumada büyük rolü olduğunu anlatan Naci Bağcı, "Yün deyip geçmemek lazım. Meselâ havanın soğuk olduğu bir zamanda dışarıya çıkıyorsunuz, farkına varamıyorsunuz, soğuk usul usul vücudunuza işliyor. Ondan sonra ya diziniz ağrımaya başlıyor ya da beliniz ağrıyor. Ama yün giydiğiniz zaman, yün sizi her bakımdan koruyor. Terlediğiniz zaman diğer ürünler teri emerek ıslanıyor ve kolay kurumuyor. Sonra birtakım sıkıntılar meydana geliyor. Yünün özelliği ise, teri emmeyip izole etmesi. Sanki hiç terlememişsiniz gibi vücudunuz kuru kalıyor. Kuru kalınca da hâliyle soğuğun size bir etkisi olmuyor. Yün kuşak çok önemli. Bazı vatandaşların beli ve dizi ağrıyınca çare aramaya başlıyor, yün kullanmaya başlıyor. Doktora gidiyor. Kısacası böyle durumlara düşmemek için tedbiri önceden alıp yün giymelerini herkese tavsiye ediyorum’’ diye konuştu.

Naci Bağcı, yün ipliklerin Türkiye’ye Avustralya ve Yeni Zelanda’dan geldiğini, bu yün ürünlerini Bursa’da kendi fabrikalarında dokuduklarını söyledi.

5 metrelik kuşaklar bel ağrısından koruyor

Piyasada uzunlukları yarda (yaklaşık 91,44 santim) ile ölçülen yün kuşakların en kısası 3, en uzunu ise 5 metreyi buluyor. Yün kuşakları kuşanmaksa biraz zahmetli. Lastikli yün korsenin aksine, kuşak sarmak yardımsız zor. Bir kişi ucunu tutuyor, diğeri ise semazen gibi döne döne kuşağı beline doluyor. Ancak, bu uzun kuşaklar, beli hem soğuktan, hem incinmekten koruyor. Yün kuşak ve yün korselerin fiyatları 85 liradan başlıyor, 120 liraya kadar çıkıyor.