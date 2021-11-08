Pastırma sıcağında vatandaşlar çarşı ve parklara akın etti

Serin ve yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakırken, vatandaşlar soluğu çarşı, pazar ve parklarda aldı.

Pastırma sıcaklarında Bursalılar çarşı, pazar ve parklara akın etti. Hınca hınç dolan çarşıda vatandaşlar bol bol alışveriş yaparken, esnafın ve pazarcıların da yüzü güldü. Kasım ayında montlarla sokağa çıkmaya alışık olan vatandaşlar, yazdan kalma günleri görünce tişört ve gömlekle dışarı çıktı. Güneşli ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, "Görüyorsunuz, işte sanki yeniden yaz geldi. Havalar ısındı. Bir pastırma yazı daha yaşayacağız inşallah. Kalabalık var ve herkes sokakta. Böyle hava bu mevsimde zor bulunur. Sonbaharda pastırma yazı yaşıyoruz. Bursa’mızda bugün 28 derecelik bir sıcaklık var. Allah milletimize yardım etsin’’ dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Havaların ısınması bir kesim için iyi, bir kesim için ise kötü. Ama bizim gibi emekliler için çok, çok iyi. En azından doğalgaz faturaları az geliyor. Kötü tarafı ise, mevsimi zamanında yaşayamamak gibi bir sıkıntı var. Yağışların az ve barajlarda suyun eksik olması, toplum olarak hepimizi düşünceye sevk ediyor. Suyu çok iyi tasarruflu kullanmak lazım’’ dedi.

Bu arada bazı vatandaşlar güzel havada köpeklerini de gezdirmeyi ihmâl etmedi. Fomara Meydanı’nda ise, güvercinler, suda yıkanarak ve yem yiyerek güneşin tadını çıkardı.

Öte yandan Çarşamba gününden itibaren havaların 10 derece soğuyacağı bu ay içerisinde Uludağ’a kar yağışının beklendiği öğrenildi.