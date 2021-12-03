Türkiye’nin en büyük sosyal projesi engellileri ağırladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşları Türkiye’nin en büyük ve en özel sosyal projesi olan Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (BAREM) ağırladı. Her gün yüzlerce engelli, yaşlı, alzheimer hastası ve ailelerine hizmet verecek BAREM’i büyük bir heyecan içinde gezen engelli vatandaşlar ve aileleri, kendileri için böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Bursa’da yüzlerce engelli, yaşlı, alzheimer hastası ve ailelerinin yaşamına değer katacak Türkiye’nin en büyük sosyal projesi Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in de katıldığı programda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yakında hizmete açılacak olan dev merkezi engelli vatandaşlar ve yakınlarına tanıttı. Aileleriyle birlikte büyük bir heyecan içinde BAREM’i gezen engelliler, Başkan Dündar’a defalarca teşekkür ederken, mutlulukları yüzlerinden okundu.

“Sosyal belediyecilikte zirve”

Demirtaş’ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine bir kampüs şeklinde inşa edilen BAREM’in 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzheimer hastası olmak üzere toplamda 500 kişiye hizmet vereceğine dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, özel projede huzur evi, tiyatro, sinema, terapi uygulama bahçeleri, sosyal donatı alanları, modern bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile ailelerin kendilerine özel zaman ayıracakları bölümler bulunduğunu belirtti.

Dünya Engelliler Gününde güzel bir buluşma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Yaşadığımız pandemi sürecinde sizlerle bir araya gelemedik. Sizlerden ayrı kaldık. Ancak, bu sürede bizler çalışmaya devam ettik. Sizler için Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni (BAREM) inşa ettik. Engelli vatandaşlarımıza bugüne kadar Osmangazi Bakım Merkezi’nde (OBAM) hizmet veriyorduk. BAREM fikri de, OBAM’daki çalışmalarımız sırasında ortaya çıktı. Biz bu hizmetleri nasıl daha geliştiririz dedik. Araştırdık, uzmanlarıyla konuştuk, üniversitemizle görüştük. Ortaya bugün içinde bulunduğumuz proje çıktı. Biz de hemen inşaatına başladık” dedi.

BAREM’in, Engelli Bakım Merkezi, Alzheimer Hastaları ve Huzurevi olmak üzere üç farklı bölümden oluştuğunu anlatan Başkan Dündar “İnşaatı tamamlanan merkezimizde artık son rötuşlar yapılıyor. Tefrişat ve temizlik işleri bittikten sonra, en kısa zamanda sizlere hizmet vermeye başlayacağız. Bakım Rehabilitasyon Merkezimiz, öncelikle sizlere hayırlı olsun. Bir buçuk iki yıllık bir ayrılık sürecinde, güzel bir sona ulaşmış olduk. Bundan sonra en iyi şartlarda sizlere hizmet sunacağız. Bu merkez, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı proje, örnek bir tesis. Sosyal Belediyecilikte gelinen en son nokta. Sosyal hizmetler sürekli konuşulur ancak o hizmeti sunmak çok daha önemlidir. İşte bizler, inşa ettiğimiz bu merkezde sosyal belediyecilik hizmetinin en gelişmişini sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok anlamlı bir hediye”

BAREM’deki engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, “Sizlere engelsiz bir yaşam diliyorum. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ın yapmış olduğu bu hizmet, çok anlamlı ve değerli bir hizmet. Çünkü, sizlerin yaşam merkezinizin olması, burada ailelerinizle birlikte vakit geçirmeniz çok önemli. AK Parti kurulduğu günden bugüne, sosyal politikaların hayata geçirilmesi için büyük bir çaba sarf ediyor. Engelli maaşı, evde bakım hizmeti, sosyal yaşam merkezlerinin oluşturulması gibi konularda bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi, çok önemli çalışmalar. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde 81 ilden gelen engelli vatandaşlarımızla bir buluşma gerçekleştirdi. Sizlerin taleplerini dinledi. Bu taleplerin yerine getirilmesi noktasında yerel yönetimlerin bu konularda yaptıkları çalışmalar son derece önemli. Ben, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’ı da, yapmış olduğu bu hizmet için tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum” dedi.

BAREM’i gezerken duygulu anlar yaşayan engelli yakınları da, “Allah’a çok şükür, küçük bir merkezde başlayan bu hizmet, bugün böyle bir yere dönüştü. Bunun için çok sevinçliyiz. Böyle güzel bir hizmet sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’dan Allah razı olsun. BAREM’i ilk defa görme imkanı bulduk. Söyleyecek kelime bulamıyoruz. Çok güzel olmuş. Artık burada engelsiz bir hayat imkânına kavuşmuş olacağız” diyerek duygularını ifade ettiler.