Ünlü yönetmen Yıldırım, fotoğrafta açıların önemine değindi

Ünlü yönetmen Burak Yıldırım, fotoğraf çekerken açıların önemine dikkat çekerek çeşitli önerilerde bulundu.

Yönetmen Burak Yıldırım fotoğraf çekilirken açıların önemli olduğunu söyledi. Herkesin doğuştan fotojenik olmayabileceğini kaydeden Yıldırım, "Sahte bir gülümseme ile samimim bir gülümseme arasında çok fark vardır. Aklınıza mutlu bir anınızı getirerek doğal bir gülümseme yakalamak gerekir. Kendinizi sıkmadan ferah ve rahat bir şekilde doğal davranmalısınız. Vücut dilinizle oldukça rahat bir mesaj vererek dik bir duruşla bulunmalısınız. Kamerayla yukarıdan açı alarak ve kafanızı eğerek selfie yapmak doğru olur. Kendiniz ayaktaysanız kamera aşağıda, kendiniz oturuyorsanız kamera yukarda olmalıdır. Kamera aşağıdan açı aldığında daha uzun ve daha ince bir görünüm yakalanır. Fotoğraf çekilirken uyum çok önemlidir. Üzerinizdeki kombinin rengi ile arka plandaki renkler uyumlu olduğunda daha güzel olur. Arka plan çok koyu ise üzerinizdeki renkler açık olmalıdır. Kamera objektifine doğrudan değil de yan bakışlar atmak daha çekici gösterir. Sol profilin ya da sağ profilin daha iyi olup olmadığına kişi kendisi karar vermelidir. Yan profillerle çekilen selfieler daha doğal ve daha samimi olacaktır. Başka kişilerin selfieleri ve fotoğrafları gözünüze daha iyi geliyor olabilir. Ama o kişiler o selfieleri tek bir kere de çekmiyorlar. Bu yüzden arada arkaya çekerek denemekten korkmayın. Çektiğiniz fotoğraflardan elbet biri sizin için doğru kare olacaktır. Selfie çekilmek için yapay görünümler, makyaj filtreleri gibi doğal durmayan her şeyden uzak durulmalı. Bir fotoğrafı aynı açı ve poz ile çekip aynı sonuçları alamıyorsanız bunun tek sebebi ışıktır. Selfie çekerken ışık arkadan değil önden gelmelidir üzerinize. Selfie çekerken yardım alacağınız ekipmanlar mevcuttur. Bu ekipmanlara selfie çubuğu ve kamera lensi örnek verilebilir. Bazen ne yaparsanız yapın ışık ve renkler doğru çıkmaz. Bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz birçok fotoğraf düzenleme aplikasyonlarını dijital mağazalardan edinebilirsiniz" dedi.