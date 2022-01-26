banner4556

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı

banner4336

Sakarya’da kendisine yiyecek veren polisleri unutmayan sokak köpeği, kilometrelerce ekip otosunun peşinden koştu. Durumu fark eden ekipler ‘Sarı’ ismini verdikleri köpeği severek tekrardan mama verdi.

Yiyecek verdiği polisleri unutmadı, bakın ne yaptı
banner4583

Sakarya’da kendisine yiyecek veren polisleri unutmayan sokak köpeği, kilometrelerce ekip otosunun peşinden koştu. Durumu fark eden ekipler ‘Sarı’ ismini verdikleri köpeği severek tekrardan mama verdi.

banner4575

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü‘ne bağlı yunus ekiplerinin peşine daha önceden besledikleri ve ‘Sarı’ ismini verdikleri sokak köpeği takıldı. Ekip otosunun peşinden koşan köpeği fark eden polis memurları da aracı durdu. Aracın camına yönelen ve sevgisini gösteren köpeğe kayıtsız kalmayan ekipler, aracı park ederek mama verdi. İçleri ısıtan o anlar ise takdir topladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da etkili olan kar hal esnafını olumsuz...
İstanbul’da etkili olan kar hal esnafını olumsuz...
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616