İslami Otellerde Kadınlara Özel Havuz Var mı?

Bu yıl tatilinizi muhafazakar otelde yapmayı düşünüyorsanız bu oteller hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanızda fayda olacaktır. En çok merak edilen hususlardan biri otellerin sunduğu havuz seçenekleri oluyor. Kadınlara özel bir havuz var mı sorusunun yanıtını hemen verelim; evet! İslami otellerin neredeyse tamamında sadece kadınların kullanımına açık olan havuz bulunuyor.

Kadınlara özel olan havuzda yalnızca kadın personel görevlendiriliyor. Bu nedenle erkeklerin hiçbir şekilde havuz alanına girmesi mümkün olmuyor. Aynı zamanda tamamen korunaklı bir yapıda tasarlandıklarını da belirtmeliyiz. Bu durum, muhafazakar yaşam şekline sahip olan kadınların havuz alanını gönüllerinde kullanmalarına olanak tanıyor. İslami otellerde genellikle karışık kullanıma uygun havuz da bulunur. Bu havuz alanını kadınlar tesettür mayo ile kullanabilirler.

İslami Otellerde Hangi Özellikler Var?

Daha önce muhafazakar bir otelde konaklamamış olanlar bu otellerin ön plana çıkan özelliklerini de merak ediyor. İslami otellerde hangi özelliklerin olduğunu kısaca gözden geçirebiliriz.

● İslami otellerde alkolsüzlük kuralı uygulanır ve otelde alkol servisi yapılmaz. Aynı zamanda otelin hiçbir alanında alkol kullanımına müsaade edilmez.

● Otellerde sadece helal gıdalar ile hazırlanan yemekler servis edilir. İslam dinine göre haram olan gıdalar asla kullanılmaz. Dolayısıyla bu otellerde yiyecek ve içeceklerin hepsi helaldir.

● İbadetlerin rahatlıkla yapılabileceği alanlar da misafirlere sunulur. Böylece tatilciler tatil sırasında ibadetlerini de aksatmadan yerine getirebilirler.

● Mahremiyete büyük önem verilir ve bu nedenle sadece erkekler değil kadınlar da bu otellerde rahatlıkla bir tatil dönemi geçirebilirler.

● Sağlık ve spa alanları gibi alanlar arasında da kadınlar için hazırlanan ve tamamen korunaklı bölümler yer alır. Kadınlara özel sauna, Türk hamamı, jakuzi, spa küveti olan otel seçenekleri de vardır.

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