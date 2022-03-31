İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş'tan Ayasofya ve teravih açıklaması

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 88 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınacak olmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayında Ayasofya Camii’ndeki programlar daha özen ve titizlikle hazırlandı. Mukabeleler, Enderun teravihleri, vaazlar, temcitler, selalarla o coşkuyu yansıtabilmek için var gücümüzle çalışıp Ramazan ayını sağlık, afiyetle idrak edeceğiz” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ramazan ayı öncesinde hazırlanan programla ilgili açıklamalarda bulundu. Pandemi dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Arpaguş, 2 yıl aradan sonra teravih namazlarında yoğun bir cemaat beklendiğini dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ilk teravih namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldıracağını ifade eden Arpaguş, 2 yıl aradan sonra teravih namazlarına daha yoğun cemaatin beklendiği kaydetti.

“Dolu dolu bir program hazırladık”

Ramazan ayı için dolu dolu bir program hazırlandığını belirten Müftü Arpaguş, “Ramazan-ı Şerif’in 2022 yılı, 1443 Hicri yılının ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Pandemiden dolayı camilerimizde Ramazan ayında teravihlerimiz kılınamıyordu. Bu yıl pandemi sonrasında ilk defa camilerimiz, cemaatimiz teravihlerimizle dolu dolu yaşamaya çalışacağız. İstanbul Müftülüğü olarak İstanbul’daki camilerimizde hatimle kılınan teravih namazları, Enderun usulü kılınan teravih namazları Ramazan-ı Şerif’in coşkusunu yaşatmak adına dolu dolu bir program hazırladık. İstanbul’da teravih namazlarının bu iki yıllık inkıtadan sonra halkımızın da Ramazan-ı Şerifi’ni en güzel coşkusunu gösteren ibadet olması açısından teravih namazlarına rağbet edeceğini düşünüyoruz. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık” dedi.

“Diyanet İşleri Başkanımız ilk teravih namazını Ayasofya Camii’nde kıldıracak”

Hazırlıklardan söz eden Arpaguş, “Ayasofya gibi bir kıymetin de 88 yıl sonra ilk defa ibadete açılıp teravih namazının da kılınacak olması çok önemli. Kıymetli Diyanet İşleri Başkanımız ilk akşam teravih namazına teşrif edip, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldıracaklar. Ramazan boyunca da İstanbul’umuzdaki bütün selatin camilerine mahyalar asılacak. Mukabeleler okunacak, vaazlar yapılacak. Bu Kur’an-ı Kerim’in inzal olduğu bu mübarek ayda dolu dolu programlarla bu ayı idrak etmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Programlar daha özen ve titizlikle hazırlandı”

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ndeki programdan söz eden Arpaguş, “Bir fasıladan sonra tekrar ibadete açılması, insanımızın gönüllerindeki bir boşluğu doldurdu. Dolayısıyla bugün hala ziyaretgah olarak, özellikle içinde ibadet etmek üzere halkımızdan büyük bir rağbet var. Beş vakit de dolu dolu geçiyor. İnşallah bu Ramazan ayında Ayasofya Camii’ndeki programlar daha özen ve titizlikle hazırlandı. Mukabeleler, Enderun teravihleri, vaazlar, temcitler, selalarla o coşkuyu yansıtabilmek için var gücümüzle çalışıp Ramazan ayını sağlık, afiyetle idrak edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Camilerimizin pandemi konusunda temizliğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı”

Pandemi tehlikesinin hala geçmediğini hatırlatan Arpaguş, “Belli oranda etkinliği devam ediyor. Dolayısıyla camilerimizde ibadet esnasında kapalı alanlarda maskeyle olduğumuz gibi bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki tavsiyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Camilerimizin pandemi konusunda temizliğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. Sağlık açısından inşallah sorunsuz bir şekilde ibadetlerimizi yaparız” dedi.

“Daha yoğun bir cemaat bekleniyor”

Pandemi konusunda camilerde ibadet yapılamamış olmasının toplumda açlık oluşturduğunu ifade eden Arpaguş, “Toplumumuzda camide Ramazan coşkusunu, teravih coşkusunu yaşama arzusu olarak gözüküyor. Bu Ramazan-ı Şerif’te daha yoğun bir cemaat bekleniyor. Tedbirler de bu minvalde alınarak hazırlıklar devam ediyor” diye konuştu.