İstanbul'un muhtarları İBB iftarında buluştu

İstanbul’un her bir ilçesinden toplamda 2 bin kişinin iştirak ettiği iftar programına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık ile Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, İBB bürokratları, muhtarlar ve aileleri katıldı.

İftar programında konuşma yapan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, muhtarlıkların demokrasinin temel taşı olduğunu vurguladı. Katılımcı demokrasinin bir gereği olarak mahalle düzeyinde halkın beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması için muhtarlıkların ne denli önemli olduklarını bildiklerini ifade eden Can Akın Çağlar; İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının faaliyetleri ile muhtarlıklara destek olacaklarını belirtti.

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık muhtarlıkların demokrasinin temel unsurlarından olduğunu vurgulayarak, muhtarlıkların taleplerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Başkan Saltık, “İstanbul'da daima el ele gönül gönüle olduğumuz muhtarlarımız ve değerli aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ilettiğimiz bu güzel İstanbul fotoğrafında yer alan muhtarlarımıza ve İBB bürokratlarımıza teşekkür ederiz. Demokrasinin asıl unsurlarından birisi olan muhtarlarımız ile iftar yemeğinde buluşmaktan mutluluk duyduk. Ramazan ayında birlikteliği ve dayanışma kültürümüzü iftar programına katılan bütün muhatlarımız ve İBB bürokratlarımız ile en derin hislerle yaşadık. İstanbul’daki muhtarlarımız İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte artık daha iyi hizmet alacak. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürecek, Ekrem Başkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Birlikte başaracağız’. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

İBB tarafından muhtarlara yönelik tertip edilen iftar programında oruçlar açıldıktan sonra edilen duanın ardından toplu olarak hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi.