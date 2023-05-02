İYİ Parti Silivri, Değirmenköy ve Gümüşyaka'daydı
İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Milletvekili adayları Ersin Beyaz ve Hürana Güngör ile Silivri Sahil, Değirmenköy ve Gümüşyaka Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, Milletvekili adayları Ersin Beyaz, Hürana Güngör ve ilçe yönetim kadrosu ile birlikte Silivri Sahil, Değirmenköy ve Gümüşyaka Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.
İYİ Partililer “14 Mayıs’ta Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Türkiye’ye hep birlikte kavuşalım. Büyük Türk milleti olarak hep birlikte tarih yazalım. İlk Turda Bitirelim” diyerek vatandaşlardan destek istedi.