Kafa kafaya çarpıştılar 1 ağır yaralı

Kaza, dün gece 01:00 sıralarında Mimarsinan mahallesi Özgürlük caddesi Aslan sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alipaşa yönünden gelen ve Alipaşa yönüne giden iki özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken Renault marka aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü ağır yaralandı. Diğer araç içerinde bulundukları ve alkollü oldukları iddia edilen 4 kişi ise araçlarını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan 4 kişinin tespiti için inceleme başlatıldı.