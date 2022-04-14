Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kaza, akşam 17:00 sıralarında Alipaşa mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Karşılıklı seyir halinde olan T.D ve H.E.A yönetimdeki iki özel araç kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı.