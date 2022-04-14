Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Alipaşa mahallesi mezarlık mevkiinde meydana gelen karşılıklı seyir halinde olan iki özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

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  • 14.04.2022 21:38
  • Güncelleme: 14.04.2022 21:39
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Kaza, akşam 17:00 sıralarında Alipaşa mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. Karşılıklı seyir halinde olan T.D ve H.E.A yönetimdeki iki özel araç kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. 

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