Kahramankazan'da Cumhur İttifakı'ndan gövde gösterisi

Cumhur İttifakı’nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi.

Çok büyük bir kalabalığın olduğu buluşmada, Kahramankazan Cumhur İttifakı destekçisi vatandaşların coşkuları dikkate değerdi.

Oğuz, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ceylan ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Gökdere ile birlikte Kayı Mahallesi’ndeki seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yerel seçimlere yönelik heyecanın arttığı bu günlerde, seçim ofisindeki atmosferin coşkusu ve birlik ruhu görüntülere yansıdı. Bin kişiden fazla katılımın olduğu buluşmada Oğuz’a kuvvetli bir destek verildiği görüldü.

“Biz bu seçime mührümüzü vuracağız”

Bu vatan bize piyango ikramiyesi olarak çıkmadı, bu vatan bizde torbalardan içi boş vaatlerle çıkmadı, bu vatan bize aziz şehitlerimizin döktüğü kanlarla, verdiği canlarla emanet edildi, biz bu emanete sahip çıkmak zorundayız diyen Oğuz: “5 yıldır bu şehri yönetiyor Serhat kardeşiniz, Serhat kardeşinizin haksız kazanç elde ettiğini duyan var mı, Serhat kardeşinizin birilerine rant sağladığını duyan var mı, Serhat kardeşinizin birileriyle kirli ittifaklar kurduğunu duyan var mı, Serhat kardeşinizin kamu malını peşkeş çektiğini birileriyle pazarlığını yaptığını duyan var mı? Yok. Bugün Ali Gökdere burada, var mı Ali Gökdere ile ilgili kafasında en ufak bir soru işareti olan, Ahmet Ceylan burada üyelerimiz burada birlikte çalıştığım arkadaşlarım burada, her kuş kendi cinsi ile uçuyor ya, Allah rızası için çalışan vatanı için çalışan riyakarlık etmeden çalışan kadrolarla biz bu seçime mührümüzü vuracağız” dedi.

"En zayıf ittifak, menfaatler üzerine kurulan ittifaktır."

En zayıf ittifak, menfaatler üzerine kurulan ittifaktır diyen Oğuz: ”Cumhur İttifakı’nın özünde zerre kadar menfaat yoktur, dünyevi bir menfaat yoktur. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı masaya oturup da anlaşamadan kalktığı tek bir konu var mı? Yok, neden yok, çünkü iki taraf da diyor ki, önce vatan önce millet önce memleket önce Türkiye diyor. Hani 28 Mayıs seçimlerinde yan yana gelen altılı masanın sakinleri şimdi neredeler, dağılacaklar demiştik, dağıldılar. Allah muhafaza kendileri bile iyi ki iktidara gelmemişiz diyorlar, bunlara memleket emanet edilir mi? Şimdi aynı ittifakı yerelde de kurdu bunlar” diye belirtti.

“31 Mart akşamı zafer kutlamamızı yapacağız”

Kahramankazan’da dalgalanan bayrak benim değil, Kahramankazan’da dalgalanan bayrak bu ülkenin bekası teminatı olan Cumhur İttifakı’mızın bayrağıdır diyen Oğuz: “O bayrak 31 Mart 2024’te Allah izin verirse en yükseğe çekilecektir, bu kadar. Siyaset yerelde ne için yapılır Başkanlığı kazanmak ya da kaybetmek için yapılır. Dolayısıyla Kahramankazan’da Serhat kardeşinizi sevdiğinizi çok iyi biliyorum, bu sevginin de sandıklara oy olarak yansıyacağından zerre kadar şüphem yok. Yeniden Kahramankazan’da bir 5 yılın vizesini Artvin mahallemizde en güçlü şekilde alacağız. Yeni dönemimiz şimdiden hayırlı olsun. 31 Mart akşamı belediyemizin önünde zafer kutlamamızı hep birlikte yapacağız inşallah” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı ülkenin bekası için kıymetli bir bileşendir”

Cumhur İttifak’ı ülkenin bekası için kıymetli bir bileşendir diyen Ali Gökdere, “Cumhur İttifakı bir hesaplaşma bir masa üzerinde uzlaşma bir millet ve devlet iradesine karşı konulmuş bir masa etrafına toplanmış üç beş kişinin iradesi ve şuuruyla bazı hesaplarıyla kitaplarıyla bir araya gelmiş bir birliktelik beraberlik değildir. Cumhur İttifakı inanmışlığın imanın ve vatan millet uğruna bedel ödemenin gerçekleşmiş ete kemiğe bürünmüş halidir” sözleriyle içinde bulundukları birlikteliğin önemine değindi.

“Çok laf yapıyorlar icraat yok”

"Hani diyorlar ya az laf çok, çok iş. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, biz gurur duyuyoruz. Serhat Oğuz Başkanla birlikte yola çıktığımız günden bugüne, yaptığı hizmetleri anlata anlata bitiremeyeceğimiz bir belediye başkanı adayının yanında, arkasında sizin huzurundayız. Az laf çok iş diyorlar ama yaptıkları hiçbir iş yok, gerçekten çok laf yapıyorlar icraat yok, memleketimize gerçekten çok yavaş geldiler yavaş kaldılar. Allah‘ın izniyle Büyükşehir’de Turgut Altınok ile altı ok gidecek Altınok gelecek, ilçemizde de Serhat Oğuz Başkanımızla birlikte oluk oluk hizmeti alacağımız dönem bu dönemdir” dedi.

“Millet, memleket adına hizmet burada”

Konuşmasının devamında Gökdemir, “Öyle bir kadro yapıldı ki, bu kadroda ocak başkanımız var, ocaklarda yetişmiş kardeşimiz var fakat muhalefete baktığınız zaman içinde Ülkücülük barındıran kimse yok. Millet adına, memleket adına, hizmet adına her şey burada, sizler buradasınız. Allah’ın izniyle 2024 yerel seçimlerinde ülkücülükten geçilmenin kimseye fayda sağlamadığını ülkücü irade herkese gösterecektir” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar ne çektiysek bize benzeyenlerden çektik”

Ülkücü olduklarını iddia edenlerden medet umanlar 31 Mart’ta sandıkta cevabını alacaktır diyen Gökdemir, “Bize ocaklarda yetiştiğimiz yıllarda anlatılan bir şey var, derler ki kurt yavrusunu almış yüksek bir yere çıkmış. Orada yayılan sürüyü göstermiş, bak evladım bu beyazlar koyundur, kuzudur, bunlar bizim malımızdır bunları yeriz, lezzetlidir iyidir. Orada başlarında değnek olan insan da çobandır ona yaklaşma bunun değneği acıtır demiş. Yavrusu telaşlanmış, sormuş, burada bir tane de bize benzeyen var o nedir diye. Kurt şöyle demiş, işte oğlum ona köpek diyorlar. Bugüne kadar ne çektiysek bize benzeyenlerden çektik, onu görünce aman oğlum yaklaşma demiş. Ülkücülük adına bir sermayesi olmayanlar, ülkücü gibi geçinenlerin arkasına sığınmış. Bir duruşları, bir hizmetleri olmadığı için eskiden Ülkücüydük diyorlar. Hepimiz iyi biliyoruz, ülkücünün eskisi olmaz” değerlendirmesini yaptı.