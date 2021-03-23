Yalanı gerçek gibi yansıtma mecrası.Sosyal medya soytarılığı…

Yalanı gerçek gibi yansıtma: Sosyal medya soytarılığı…

Yalan dolanla, plan programla durumu kurtarma, kelimenin anlamını bilmeden söylenen; Olmazsa olmazları vardır bazı tip insanların, tıpkı aynı insanların olmayanı zorla oldurmaya çalışmaları gibi… Çünkü uçmayı beceremeyen bu aynı tip insanlar kanat kırmayı da çok severler…

Küçük İskender’in sözleri özetliyor aslında bu durumu:

“En basit yalanları gözümün içine bakarak söyleyen aptallar İnandığımı sandılar, bense onların kuş kadar akılları ve cahil cesaretlerine hayrandım” diye!

Bence utanmamak kadar utanç verici başka bir şey yoktur gerçekten…

Ne yapabilirsiniz ki? Yalan dolanı günlük yaşantısının bir parçası haline getirmiş bu tip insanlara?

Gerçek hayatta yaşadığı yalan dolanla bezeli hayatların, sosyal medya da gerçek gibi yansıtılması. Korkunç!

Doğruyu söyleyince kötü oluyorsun, olunursa da olunsun, ne yani yalana alkış mı tutulsun?

Karşımızda ki sonradan görmüş, ne oldum delisi olmuş insanın küstahlığına çok mu haklısın diyelim? Bu tür insanlara kültürel zayıflığını yansıttığını söylemeyelim mi yani? Tabi ki söylemeliyiz.

Biliyorum maymunu balın muzdan daha tatlı olduğuna ikna edemeyiz, herkes değerlerine göre hayatı algılar ve öyle yaşar, lakin söylediği yalanlar ortaya çıkmadığı sürece kendini dürüst ilan eden bu korkunç insanlara da bazı şeylerin hatırlatılması gerek!

Shakespeare bu çağımızı bir cümlede özetlemiş:

“Artık iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası burası”

Evet, güzel insanlar, kötülerin yaptığı şeylerle başa çıkabilmek için iyilerin psikoloğa gitmesi gerektiği değişik tuhaf bir dünyada tatsız tuzsuz yaşamak… O yüzden güvendiğiniz insanların da bir yanılgıdan ibaret olduğunu anlayınca, görünce, ben gibi köşenize çekilirsiniz…

Ve tekrar ediyorum: Bence utanmamak kadar utanç verici başka bir şey yoktur gerçekten…

Sevgi ve doğrulukla kalın…

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 23:47