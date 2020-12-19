Bir Gün Yavuz Sultan Selim pazarın birini gezmeye karar verir ve saka kuşlarının satıldığı bir tezgâha yönelir.
Bütün sakalar 1 altındır fakat bir tanesi ayrı bir kafes içinde ve 50 altındır.
Yavuz Sultan Selim sorar:
-Bunlar 1 altın da bu neden 50 altın?
Satıcı:
-Hünkârım 50 altınlık olan ötüşüyle diğer saka kuşlarını kendine çeker ve yakalanmalarını sağlar.
Herkes şaşkınlık içinde ne yapacak acaba koca padişah bir saka kuşunu diye düşünürken,
Yavuz Sultan Selim kuşun kafasını tuttuğu gibi gövdesinden ayırır verir ve der ki:
"KENDİ IRKINA İHANET EDENİN SONU BUDUR!
Sevgi ve dürüstlükle kalın...
Chenay Kobak