Karacabey'de toplu sünnet şöleni heyecanı

Karacabey Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni, bu yıl Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenirken, sünnet şöleni ailelerin ve çocukların ilk mürüvvet heyecanıyla geçti. Atatürk Kültür Parkı’nda gerçekleşen sünnet şöleninde, 111 çocuk aileleriyle birlikte düzenlenen programda gönüllerince eğlendi.

Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan programda, daha sonra çocuklar için düzenlenen bando gösterisi yer aldı. Programda konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geleneksel sünnet şöleninde her yıl renkli görüntüler yaşandığını ve miniklerin bu ilk mürüvvetlerine aileleriyle birlikte ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Özkan ayrıca çocukların sünnet edilmesinde Nev Esentepe Hastanesi ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Sünnet şöleni çerçevesinde düzenlenen bando gösterisinde, birbirinden renkli şarkılar eşliğinde verilen konserde minikler sahnede doyasıya eğlenme imkânı buldu. Daha sonra balon gösterisi ile devam eden program, çocuklar için hazırlanmış çeşitli gösteriler ile devam etti. Sünnet olan çocuklar, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşama imkânı buldu.

Etkinlikte ayrıca çocuklar ve aileleri, Başkan Özkan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.