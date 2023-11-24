Karadenizliler Mahallesi'ne yeni sosyal alan

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi'ne yeni bir sosyal alan daha kazandırdı.

Karadenizliler Mahallesi'ne yeni sosyal alan
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’ne yeni bir sosyal alan daha kazandırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmaları neticesinde Karadenizliler Mahallesi Dere Sokak’ta toplamda 2000 metrekare alan üzerine kurulan çocuk oyun parkı ve halı sahada tüm çalışmalar tamamlandı. Doğayla iç içe ortamda yapılan parkta 20x40 metre ölçülerde futbol sahası, 200 metrekare oyun alanı yapıldı. Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de yakından takip ettiği çalışmalarla süratle bitirilen yeni park, bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman