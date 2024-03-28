Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar korkuttu

Bursa'da kopan elektrik kablosu mahalleliyi ayağa kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kopan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar korkuttu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da kopan elektrik kablosu mahalleliyi ayağa kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablosu koparak yere sürtmeye başladı. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar tehlike oluştururken, olayda neyse ki yaralanan olmadı. Kopan kablo, görevliler tarafından tamir edilirken, o anlar kameraya yansıdı.

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