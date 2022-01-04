Başkan Yılmaz Sanatçı Alişan ile Gübre Serpme Aracı Kullandı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, TRT 1 ekranlarında sanatçı Alişan’ın hazırlayıp sunduğu “Alişan ile Hayata Gülümse” programına konuk oldu. Büyükkılıçlı Mahallesinde bulunan Aysun Abla'nın çiftliğinde yapılan çekimlerde, Silivri’ye ait yöresel lezzetler ve Silivri Yoğurdunun tanıtımı yapıldı. Programa konuk olan Başkan Yılmaz, tarım ve hayvancılara yönelik destek projeleri hakkında bilgi verdi. Çekimlerin ardından Başkan Yılmaz, çiftçi ve hayvancıların hizmetine sunulmak üzere satın alınan Katı Gübre Serpme Aracını sanatçı Alişan ile birlikte kullandı. Ünlü sanatçı tarım arazisine gübre attı.

“SİLİVRİ’DE ÜRETİM VAR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri’de yapılan çekimler ve katı gübre serpme aracı hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Biz Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam ediyoruz. Bunu yaparken de Silivri’nin verimli topraklarını, eşsiz lezzetlerini, tarihi ve doğal güzelliklerini her platformda anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de TRT 1 televizyonunda program yapan değerli kardeşim sanatçı Alişan’ı ve ekibini Silivri’de ağırladık. Büyükkılıçlı Mahallemizde Aysun Abla’nın çiftliğinde gerçekleştirilen çekimlerde özellikle Silivri manda yoğurdu, kaymak ve peynir gibi süt ürünlerimizi tanıttık. Ayrıca tarımsal üreticilerimizin ahır gübrelerini toprakla buluşturmak amacıyla satın aldığımız Katı Gübre Serpme Aracı’nı ilk kez burada kullandık. Bu araçtan muradımız Silivri’de hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimize destek olmak. Gübre olarak da kullanılan hayvansal dışkıların bertaraf edilmesi noktasında, kepçe kiraları, kamyon kiraları gibi maliyetlere katlanıyorlar. Biz Silivri Belediyesi olarak şunu söylüyoruz; siz hayvansal gübrenizi düşünmeyin. Biz Silivri Belediyesi olarak kepçe, kamyonla bunların alımını yapacağız. Sizin ekmeyi, dikmeyi düşündüğünüz araziniz varsa da bu makinamızla beraber yine ücretsiz bir şekilde hayvansal gübrenizi toprakla buluşturacağız. Bu iyi tarıma yol açacağı gibi çiftçimizi alt gübre diye nitelendirdiğimiz fenni gübredeki maliyetlerden de kurtarmış olacağız. Bu hizmetlerin tamamını, gübrenin bertaraf edilmesinden, toplanıp alınmasından, tarlaya serpilmesine kadar hepsini hibe olarak çiftçimizin hayvancımızın yanlarında oluğumuzu söyleyerek yapacağız. Onun için tekrar söylüyorum Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz. ‘Silivri’de üretim var.’ demeye devam edeceğiz. Bu vesile ile değerli Alişan ve çekim ekibine Silivri’mizin tanıtımına sağladıkları katkı ve emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 21:41