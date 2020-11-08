Hafta, kesintilerle başlıyor

09 KASIM 2020 PAZARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSEVER, BOLUBEYİ, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, TEKCAN, TORUN, TÜRKÖZÜ, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 09/11/2020 09:00:00 - 09/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MOTİF, MÜGE, İZAN sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 09/11/2020 09:30:00 - 09/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜNAL, HASYUNUS ÇIKMAZI, LÜTFÜ VARDAR, PİRİ REİS, SUDE ÇIKMAZI, TEKCAN sk bölgelerinde 09/11/2020 13:00:00 - 09/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
10 KASIM 2020 SALI
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAĞKONAK, EKİNÖZÜ, ELMALIK, EMİNLER, KARACAÖREN, KASTAMONU, ORTAOBA, OSMANİYE, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÇUKURBOSTAN, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 10/11/2020 09:00:00 - 10/11/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 10/11/2020 09:30:00 - 10/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AŞİNA, BAŞARIR, DEMİRYURT, FİRUZE, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, HARMAN, HERCAİ, KOCATEPE, MELİSA, MUHABBET, ORAK, PALA, RAFİNE, SARIÇİÇEK, SERHAT, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, YAZMALI, ZİYARET, İLKER sk / GÜMÜŞYAKA mah BAĞDAT, GÖKÇEKENT, KATRANLI, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk bölgelerinde 10/11/2020 13:00:00 - 10/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, ALSANCAK, ALYANAK, ATILIM, BABÜR, BAĞDAT, BEDİRHAN, BEYPAZARI, BOZOVA, CABBAR, CAHİDE, CAHİT ARF, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DOMANİÇ, DİLŞAD, ECEABAT, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETHEM, ETİMESGUT, EŞSİZ ÇIKMAZI, FATİH, FETHİ, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖKÇEADA, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜNER, GÜREL, GÜRHAN, GÜZELYURT, GÜÇLÜKONAK, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, IŞILAY ÇIKMAZI, KAHTA, KALECİK, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KAYAHAN, KIRKAHVESİ, KONURALP, KORCAN, KORKUTELİ, KUDRET, KULP ÇIKMAZI, KUTLUKHAN, KİRİŞHANE, LATİFE, MALİK, MAVİKOR ÇIKMAZI, MEDENİYET, MEMDUHOĞLU, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, MÜCADELE, MÜMTAZ, MİHALGAZİ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, NURHAN, NİKSAR, PALAMUTDAĞ, PAZARLAR, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, RAHMET, REHA, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SEYYAR, SOLMAZ, SONNUR, SULTANAHMET, SULUSARAY, SİVRİHİSAR, TANDIR, TANER, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TUNABOYU, TUNALI, TİRYAKİ, UFUKCAN, VELİOĞLU, VERİM, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ZİLE, ÇAL ÇIKMAZI, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÇELİKHAN, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, ÖZALP, İKRA, İLBAY, İLHAMİ, İNTİZAM, İSHAKPAŞA, İZZET, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞER bölgelerinde 11/11/2020 09:30:00 - 11/11/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 11/11/2020 10:00:00 - 11/11/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.