Muhtarlar, Bilgiç'e yapılan saldırıyı kınadı

Çayırdere Muhtarı Doğan Bilgiç'e ait araca evinin önünde park halindeyken gece kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.

BİLGİÇ: BU SALDIRI SADECE BANA DEĞİL TÜM ÇAYIRDERE HALKINA YAPILMIŞTIR

Konuyla ilgili Bilgiç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı: “2 Ağustos Pazar gecesi saat 03.30'da evimin yanında park halindeki arabamın lastikleri kim olduğu belli olmaya kişi ve kişiler tarafından alçakça, sinsice kesilmiştir. Bu yapılan menfur saldırı şahsıma değil tüm Çayırdere mahalle halkına yönelik gerçekleştirilmiştir. Şu kişi yaptı demiyorum kim yaptı veya yaptırdı ise saygıdeğer Çayırdere mahalle halkının içerisinde kabul görmeyecektir. Bu şahıslar toplumun içerisinde yok olmaya mahkumdur. Çayırdere mahalle halkının muhtarına vermiş olduğu yetki, görev, sorumluluğun bilincinde olup 1.5 yıldır görevimi laiki ile yaptığıma inanıyorum. Bu tür eylemler hiç bir zaman şahsımı yıldıramayacaktır. Saygılarımla.”

MUHTARLARDAN BİLGİÇ'E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Saldırı haberinin ardından Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve diğer muhtarlar, mahallenin uzun yıllar muhtarlığını yapan Mustafa Sönmez de Bilgiç'i ziyaret ederek olay hakkında bilgi alıp, kınamada bulunurken, geçmiş olsun dileklerini de ilettiler.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırıyı muhtar Bilgiç'in annesinin gördüğü ancak oğluna o an ulaşamadığı için haber veremediği ifade edilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇAYIRDERE KAÇAKLA MÜCADELE KONUSUNDA GÜNDEMDE

Bilgiç'e yönelik saldırının bölgesinde yoğun şekilde sürdürülen kaçak yapılaşmaya ile ilgisi de araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 09:27