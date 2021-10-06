Yolçatı’da Tohumluk Arpa Sevinci

Silivri Belediyesi, “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi” kapsamında küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik tohumluk arpa dağıtımları devam ediyor. Silivri Belediyesi Yolçatı Mahallesi’nde düzenlediği Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni ile 25 çiftçiye maddi değeri 30.000 TL olan 5 ton yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpayı hediye etti. Üreticiler kendilerine hibe edilen bu ürünlerle toplamda 250 dönüm araziye ekim yapabilecek.

YOLÇATI CAMİİ İMAM LOJMANININ TEMELİ ATILDI

Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni’nin ardından Silivri’de 2019 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören Yolçatı Camii imam lojmanının yerine yeni yapılacak olan lojmanın temeli de atıldı. Silivri Belediyesinin gerçekleştirdiği yıkım ve hafriyat kaldırma çalışmalarının ardından inşaat çalışmalarına başlanan yeni lojmanın en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

AKTAŞ: “BAŞKANIMIZ DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Yolçatı Muhtarı Samet Aktaş, “Belediyemiz Yolçatı Mahallemizde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tohumluk arpa dağıtım töreni gerçekleştiriyor. Daha önce üreticilerimize saman dağıtımı yapıldı. Çok yakında silajlık mısır dağıtımları da başlayacak. Silivri Belediyemizin destekleriyle hayırsever vatandaşlarımızla birlikte cami lojmanımızın da inşaatına başladık. Köyümüzden desteğini ve yardımını hiçbir zaman esirgemeyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

KULOĞLU: “BÖYLE BİR BAŞKANA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ”

Aktaş’ın ardından kürsüye gelen Silivri Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İskender Kuloğlu, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Silivrililer olarak böyle bir Başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendisi sağ olsun ekibiyle beraber gecesini gündüzüne katarak bizler için ne gerekiyorsa yapıyor. Başkanımız Volkan Yılmaz’ın çiftçiye ve hayvancıya verdiği destekler o kadar büyük bir ses getirmiş durumda ki; insanlar başka yerlerden bizleri arıyor ve nasıl böyle bir proje yapıldığı hakkında bilgi almak istiyor. Pandemi koşulları bize tarımın ve üretmenin ne kadar önemli bir kez daha olduğunu gösterdi. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle bu yardımların üreticilerimiz için çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Başkanımıza, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“BELEDİYEMİZİN ÜRETİM PROJELERİNE HERKES NEFES OLDU”

Törendeki konuşmasına “Bugün Yolçatı’da sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.” diyerek Başlayan Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün burada tohumluk arpa dağıtımını ve 2019 yılında meydana gelen Silivri depreminde zarar gören Yolçatı Camii imam lojmanının yerine inşa edeceğimiz yeni lojmanın temel atmasını gerçekleştireceğiz. Biz 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazisi ile Silivri’nin çok ciddi bir üretim potansiyelinin farkında olarak yola çıktık. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üreten, ürettiğiyle birlikte refahı artan bir Silivri hayaliyle çalışıyoruz. Çok şükür Silivri üretim noktasında güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Siyasi görüşü, memleketi, mezhebi ne olursa olsun, hangi ideolojide olursa olsun herkes üretim projelerinde el ele tutuştu. Belediyemizin yapmış olduğu bu desteğe herkes nefes oldu, herkes omuz verdi.”

“SİLİVRİ’DE KİMSENİN ALIŞIK OLMADIĞI İŞLERE İMZA ATIYORUZ”

Belediyenin tarımsal üretim çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak bu yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazimizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile birlikte zirai faaliyet yapıyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa 500 dönümüne de buğday ektik. Bu ekimlerden elde ettiğimiz 50.000 balya samanı küçük ve orta ölçekli hayvancılarımıza dağıttık. Yine bu ekimlerden elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçimize hediye ettik. 500 dönüme yaptığımız ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını da beşer kiloluk tenekeler halinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutfağına ücretsiz bir şekilde ulaştıracağız. 75 dönüme yaptığımız silajlık mısır ekiminden elde ettiğimiz 500 ton silajlık mısırı da 500’er kiloluk dilimler halinde 1.000 hayvancımız ile kaba yem ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla paylaşacağız. Yaklaşık 500 dönüm arazimizi de kadın ve genç çiftçilerimize üretim yapmaları şartıyla bedelsiz olarak üçer beşer dönüm tahsis ettik. Bu yıl üreticilerimize direkt olarak 7 milyon TL doğrudan destek vermiş oluyoruz. Önümüzdeki yıl üretim faaliyetlerimizi 3 bin 500 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Silivri’de kimsenin alışık olmadığı işlere imza atıyoruz. Silivri Belediyesi Türkiye’de öncü olan, örnek alınan bir belediye haline geldi. Türkiye’nin birçok yöresinden, ilinden, ilçesinden çeşitli siyasi partilere mensup belediye başkanlarımız bu tarım faaliyetlerinin nasıl yapıldığı, bu büyük organizasyonun nasıl yürütüldüğüyle ilgili fikir almak için bizleri arıyorlar. Biz ısrarla, vazgeçmeden, bıkmadan, usanmadan tarım kenti Silivri demeye, tarımın ülke ekonomisi için çok stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

“VATANDAŞ SAHADA OLANA, EKİLENE, DİKİLENE BAKAR”

Siyasi partilerin tarımsal üretim anlamında samimi olmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) genel merkezi, yerel yönetimlerin tarım ve hayvancılıktaki rolüyle ilgili tarıma destek veren bütün il, ilçe ve belde belediyelerinin yer aldığı bir toplantı düzenledi. Biz Türkiye’de tarımın tekrar konuşulması ve gündemin daha üst sıralarında yer almasından rahatsız değiliz. Bütün siyasi partilerin buna destek vermesini de destekliyoruz ama yalnızca sosyal medya hesaplarında veya yalnızca televizyon ekranlarında süslü, ağdalı ve cilalanmış cümlelerle ‘Tarım yapıyoruz’ söylemlerinin vatandaşlar tarafından itibar görmeyeceğini de biliyoruz. Çünkü vatandaş sahada olana, ekilene, dikilene bakar ve ondan sonra hasat edilenden kendi eline kalana bakar.” diye konuştu.

“ÇİFTÇİNİN, KÖYLÜNÜN, MİLLETİN SESİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

İSKİ’nin su tarifeler yönetmeliğinde kırsal mahalleler için indirimli su uygulamasına geçmemesiyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Yolçatı için önemli olan bir konu da su fiyatları. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu olarak 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde, Büyükşehir Yasası ile köy tüzel kişiliği sona erdirilerek mahalle statüsüne alınan köylerimizle ilgili indirimli su kullanma hakkının dolan 5 yıllık süresinin uzatılmasıyla ilgili bir teklif verdik. Teklifimiz MHP, AK Parti, İyi Parti ve CHP’nin oylarıyla meclisten geçmesine rağmen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek meclise geri gönderildi. Gerekçesi de; ‘İSKİ tarifeler yönetmeliği ile bu ücretler belirlenirse yarın öbür gün 33 köye verilen indirimli su ile ilgili zimmet çıkar’ düşüncesiydi. Biz, Sayıştay müfettişinin İSKİ’nin tarım ve hayvancılığı desteklemek adına 33 köye vereceği 4’te 3 oranında indirim ile ilgili bir zimmet çıkarmayacağını söyledik. Bir zimmet çıkması durumunda da bunu İBB Meclisi olarak hep beraber ödemeyi teklif ettik. Kadıköy’de, Bakırköy’de, Beşiktaş’ta yüzme havuzunu dolduran su ile köylerimizde havucu, marulu, ineği sulayan su fiyatlarının aynı olmaması gerektiğini ifade ettik ancak top hep taca atıldı, hep minderden kaçıldı. Bu da yetmedi bizim teklifimiz ile veto arasındaki dört ayda indirimli kullanılan su bedelleri vatandaşa toplu olarak fatura edildi. Biz hem bu fatura farkları hem de pahalı su kullanımı ile ilgili tüketici hakem heyetine dava açarak köylümüzün hakkını hukuki yoldan arayacağız. Bu şekilde mağdur olan vatandaşımızın faturalarını tek tek bildirmesi gerekiyor. Burada muhtarlarımızdan da destek istiyoruz. Bu konunun peşini asla bırakmayacağız. Önümüzdeki İBB meclisinde de benim konuşacağım konuların başında bu su tarifesi yer alacak. Biz İBB’de de, Ankara’da da çiftçinin, köylünün, milletin sesi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE PLANSIZ BİR YER KALMAYACAK”

Silivri’de planlama çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlayacağını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Yolçatı Camii imam lojmanı bildiğiniz gibi Silivri depreminde zarar görmüştü. Köydeki planların yapılması ve arazinin oluşturulması nedeniyle süreç biraz uzadı ama yeni lojmanımızın temelini bugün atıyoruz. Bu yılın sonuna kadar Silivri’de plansız bir yer kalmayacak. Köy içi meskun mahallelerin imar planlarını çalışmak üzere dört şehir plancısı arkadaşımızla beraber bir ekip kurup imar konusunu gündemin ön sıralarına alacağız. Bunları yaparken hem muhtarlarımızla hem de vatandaşlarımızla istişare edeceğiz.” dedi.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Yolçatı Camii imam lojmanının temeli kesilen kurbanlar ve edilen dualarla atıldı. Dağıtım töreni çiftçilere yapılan tohumluk arpa dağıtımının ardından sona erdi.