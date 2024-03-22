Kuğulu Park'ın yeni yavruları görüntülendi

Ankara’nın kuğuları, kazları ve ördekleriyle ünlü Kuğulu Park’ta bulunan yavru kuğular, yoğun kar yağışına rağmen vatandaşların ilgi odağı oldu. Şehir dışından gelen vatandaşlar, yavru kuğuları görüntüledi.

Kuğulu Park’ta 8 Mart tarihinde dünyaya gelen 5 yavru kuğu park sakinleri arasında yerlerini almıştı. Ankara’da sabah etkili olan kara rağmen yavrular ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Parka gelerek yavru kuğuları fotoğraflayan Ankaralılar ve şehir dışından gelen vatandaşlar, yavruları ilgiyle izledi. Yağan kar yağışı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Mersin’den yavru kuğuları çekmeye geldiğini söyleyen Ece Eryüzlü, “Mersin’den kuğuları çekmeye geldim. Sosyal medyada görmüştüm, kuğuların yavrularını çok merak ettim. Bugün de çok güzel kar yağıyor. İkisini beraber görmek beni çok mutlu etti. İnsana umut aşılıyorlar. Çok uzaktan sırf kuğuları görmek için gelmek bile güzel bir şey” dedi.