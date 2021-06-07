Ayasofya’daki hat sergisi büyük ilgi görüyor

Fetih haftası faaliyetleri bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayasofya Kebir Camii Şerifi girişinde açılan 12 eserlik hat sergisi, dünyanın ve Türkiye’nin değişik yörelerinden gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.
hattatlar Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, Ferhat Kurlu, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Zeki Seyidoğlu’nun çalışmaları yer alıyor. Vatandaşlar ise namaz çıkışında ilgilerini çeken sergiden memnun olduklarını ifade ederek, "1934’ten günümüze Ayasofya’nın durumu gözler önünde. Rabbimize bugünleri gösterdiği için şükürler olsun. Selamlaşma ile alakalı sergide mekanın ruhuna uygun olarak hazırlanmış. Eserleri yakından inceleme fırsatı bulduk. Mekana uygun, anlamlı bir sergi. Her namaz çıkışında en az 50 kişi eserleri inceliyor" dediler.Serginin, Haziran ayı sonuna kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.