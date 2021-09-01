Beyaz perdenin sevilen filmleri açık havada izleyicilerle buluşuyor

Beyaz perdenin dikkat çeken filmlerinin yer aldığı seçki, çarşamba ve cuma günleri seyirciyle buluşacak.

Akmerkez Açık Hava Sineması’nda farklı zevklere hitap eden filmler sinemaseverlerle buluşacak. Sinema, bu akşam 6 dalda aday olduğu Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen ‘Minari’, Güney Koreli göçmen Yi ailesinin 1980’ler Amerika’sında yeni bir hayat kurma hikayesini anlatıyor. Ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf’ın hayatını konu alan Kaldırım Serçesi (La Vie en Rose) de 3 Eylül Cuma akşamı gösterilecek. Şarkıcının çocukluğundan ölümüne kadar geçen sürede, başarılarının, özel hayatındaki çöküşlerin ve hayal kırıklarının beyazperdeye aktarıldığı filmin yönetmen koltuğunda Olivier Dahan oturuyor. Ünlü oyuncu Marion Cotillard’ın performansı ve şarkılarıyla izleyenlere güzel anlar yaşattığı Kaldırım Serçesi, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Makyaj” dallarında Oscar’a layık görülmüştü.