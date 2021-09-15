Çanakkale Zaferi yeniden hayat buldu

Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e Çanakkale Deniz Savaşında yer alan 1/100 ölçekli 26 gemi modeli, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerden oluşan ve dünyada eşi olmayan zengin bir koleksiyondan oluşan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla açıldı .

Çağdaş sanatı tarihle buluşturan koleksiyonları ile dikkat çeken Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de önemli etkilere sahip Çanakkale Deniz Savaşı’nı, benzeri olmayan zengin bir koleksiyonla bugüne taşıdı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e Çanakkale Deniz Savaşında yer alan 1/100 ölçekli 26 gemi modeli, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerden oluşuyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan eserleri bir araya getiren sergi Eylül ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan, kara ve deniz savaşlarının yaşandığı Çanakkale Savaşı, sadece Türk tarihini değil Avrupa tarihinin seyrini de en çok etkileyen savaşların başında geliyor. 106 yıl önce yaşanan savaşta İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u kuşatmayı ve çevre bölgelerle birlikte boğazların denetimini ele geçirmeyi planlıyordu. 18 Mart 1915’te gerçekleşen deniz savaşında İngiliz ve Fransız tarafına geçit vermeyen Türk tarafı, sonraki dönemde aylarca süren kara savaşında da verilen on binlerce kayba rağmen geçit vermeyerek Müttefik Devletleri geri çekilmek zorunda bırakmıştı.

Nusret Mayın Gemisinden Queen Elizabeth’e Çanakkale Savaşı Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi alanında açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, bu destansı savaşta yer alan 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri ile dönemin en ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerini bütün detayları ile bugüne taşıyor. Aynı zamanda Muavenet-i Milliye gemisinin, dönemin son teknolojisine sahip Kraliyet Donanması ön dretnotu HMS Goliath başta olmak üzere pek çok gemiyi batırdığı torpidoları ve Nusret Mayın Gemisi’nin İrresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük savaş gemisini batırdığı deniz mayınlarının birebir ölçekli modelleri de bu eşsiz koleksiyonda yer alıyor. Muavenet-i Milliye’nin kaptanı Yüzbaşı Ahmet Saffet Ohkay ve Nusret Mayın Gemisinin kaptanı Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in portreleri ile Çanakkale Deniz Savaşlarını resmeden eserler de, ziyaretçilerine 106 yıl önce yaşanan bu destanı yeniden yaşatıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona ve Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşını başlattığı Bandırma Vapuru’nun da yer aldığı koleksiyonda, Nusret Mayın Gemisi, Muavenett-i Milliye, Gülcemal, Alemdar, Halep, Sultanhisar ve Ertuğrul gibi Çanakkale savaşında çok önemli roller üstlenen Türk gemileri yer alıyor. Ayrıca Çanakkale’yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Gerçekçi maketlerin boyutları ise 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de, Çanakkale Savaşını konu alan etkileyici bir belegesel gösterimi ile başlayan sergi açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi’nde yer alan sanatçı Vural Or’un 20 yıllık bir emekle inşa ettiği gemilerle, Yakın Doğu Üniversitesi Doktora Öğrencisi İsmail Gündoğan’ın büyük bir emekle hazırladığı Nusret Mayın Gemisi Modeli ile birebir ölçekli torpido ve deniz mayınları büyük beğeni topladı.

Ali Murat Başçeri: “Serginin zenginliğini ve eserleri gördüğümde açılış için neden 18 Mart’ın beklenmediğini çok iyi anladım.”

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde açılan Çanakkale Deniz Savaşları Gemileri Koleksiyon Sergisi’nin açılışında konuşan Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, sergiyi görmeden önce, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e sergi açılışı için neden Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ı beklemediklerini sorduğunu ifade ederek, “Serginin zenginliğini ve eserleri gördüğümde açılış için neden 18 Mart’ın beklenmediğini çok iyi anladım. Sergilenen çok kıymetli eserlerin bir an önce sanat ve tarih severlerle buluşması çok doğru bir karar. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e bu kıymetli sergiyi KKTC’ye kazandırma vizyonu için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

“Osmanlı donanmasının asli görevi, özellikle İnebahtı Deniz Savaşı’ndaki kayıplardan sonra, payitahtı korumaktır. Çanakkale Deniz Savaşı ise bu donanmanın son başarılı görevlerinden biridir” diyen Ali Murat Başçeri, “Büyük bir gururla söylüyorum ki, Modern Türkiye Cumhuriyeti bugün kendi uçak gemisini inşaa eden ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir ülkedir” ifadesini kullandı. Tarihin yol göstericiliğine de vurgu yapan Başçeri, “Tarih okunduğunda anlaşılan ve anlaşıldığında geleceğe ışık tutan bilim dallarından biridir. İçinde yaşadığımız çağ, görsellik ve yapay zeka çağı. Dolayısıyla bu çağa doğan nesile tarihi deneyimleterek öğretmek çok önemli. Sanatın ve tarihin buluştuğu bu değerli eserler tam olarak bu işlevi görüyor” ifadesini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne hızlı adımlarla ortaya koyduğu gelişim ve başarıların takdire şayan olduğunu söyleyen Başçeri, “Her zaman hep daha ilerisini gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi’nin kurucu rektörü Dr. Suat Günsel başta olmak üzere tüm Yakın Doğu Ailesine ve bu tarihi zenginliği bizimle buluşturmak için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Çanakkale Deniz Savaşları Koleksiyon Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruculuğunu yaptığı müzelerin oluşturduğu sanat atmosferi açısından bir mihenk taşıdır”

Türkiye’nin kuruluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Destanının, sadece Türk tarihinin değil dünya tarihinin de seyrini derinden etkileyen savaşların başında geldiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği İtilaf Devletleri Çanakkale önlerine geldiklerinde, artık son demlerini yaşayan Osmanlı Devleti’ne hasta adam gözüyle bakıyor; yenilmez olarak gördükleri donanmalarının Çanakkale Boğaz’ından kolaylıkla geçerek İstanbul’a demirleyeceğini ve Türklerin büyük bir direniş göstermeden tarih sahnesinden çekileceğini düşünüyordu. Ancak Çanakkale Destanı, bütün dünyaya; yüzlerce yıllık bir tarihle bu coğrafyaya kök salmış Türk devletinin, sahip olduğu azim, kararlılık ve ruhla; köklerinden aldığı güçle var olmaya devam edeceğini gösteren eşsiz bir zaferdir” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan ve 381’inci sergisi olan bu eşsiz serginin, 106 yıl önce yazılan bu destanın özüne ve ruhuna, bugün burada Kuzey Kıbrıs’ımızda tanık olma fırsatı sunduğunu söyleyen Şanlıdağ, “Çanakkale Deniz Savaşı’nda yer alan 26 gemiyi 1/100 ölçekli gerçekçi modelleriyle bugüne taşıyan Çanakkale Deniz Savaşları Koleksiyon Sergisi, dönemin en ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerini bütün detayları ile sizlerle buluşturuyor. Aynı zamanda Muavenet-i Milliye gemisinin, dönemin son teknolojisine sahip Kraliyet Donanması ön dretnotu HMS Goliath başta olmak üzere pek çok gemiyi batırdığı torpidoları ve Nusret Mayın Gemisi’nin İrresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük savaş gemisini batırdığı deniz mayınlarının birebir ölçekli modelleri de bu eşsiz serginin gücünü ve etkisini kat be kat artırıyor. Muavenet-i Milliye’nin kaptanı Ahmet Saffet Ohkay ve Nusret Mayın Gemisinin kaptanı Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in portreleri ile Çanakkale Deniz Savaşlarını resmeden eserler de bizlere 106 yıl önce yaşanan bu destanı yeniden yaşatacak. Çanakkale Deniz Savaşları Koleksiyon Sergisi’nin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruculuğunu yaptığı müzelerin oluşturduğu sanat atmosferi açısından da bir mihenk taşı olduğuna inanıyorum” dedi.

Kapsamı ve zenginliği ile dünyada eşi benzeri olmayan bu koleksiyon, yıllara uzanan bir emeğin ve birikimin sonucu olduğunu vurgulayan Şanlıdağ, “Sanatçı Vural Or’un 20 yıllık bir emekle inşa ettiği gemilerle, Yakın Doğu Üniversitesi Doktora Öğrencisi sanatçımız İsmail Gündoğan’ın büyük bir emekle hazırladığı Nusret Mayın Gemisi Modeli, Çanakkale Deniz Savaşlarının o efsanevi atmosferinin beynimizde, kalbimizde ve ruhumuzda yeniden canlanmasına olanak sağlıyor. Kıymetli sanatçılarımıza emekleri için ne kadar teşekkür etsek az” dedi.