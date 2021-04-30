Çocuklar için hazırlanan atölyeler çevrim içi devam ediyor

İş Sanat’ın, çocuklar için birbirinden eğlenceli ve eğitici atölyeleri çevrim içi ve ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ettiği açıklandı.

İş Sanat, çocuklar için birbirinden eğlenceli ve eğitici atölyeleri çevrim içi ve ücretsiz olarak gerçekleştirmeye devam ediyor. 2019 yılında 21 bini aşkın, 2020 yılında pandemi önlemleri kapsamında ziyarete kapanmadan önceki 2,5 ayda ise 5 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan Türkiye İş Bankası Müzesi’nin hazırladığı atölyeler, İş Sanat’ın YouTube kanalı üzerinden çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 30 binden fazla erişime ulaşan atölyeler yeni bölümleri ile sanatı öğretirken sevdirmeyi sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre, ilk bölümü kültür merkezinin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında yayınlanan Kumbara Atölyesi’nde “Evde Kumbara Yapalım” ile kolay malzemelerle kumbara yapmayı öğrenen çocuklar, “Kumbara Afişi Yapalım” ile birbirinden renkli afişlerden yola çıkarak kendi afişlerini tasarlayacak. Çocuklar, “Geleceğin Kumbara Öyküsünü Yazalım” ile gelecekte kumbaranın nasıl olacağını anlatan bir öykü yazacak. Kumbara Atölyesi kapsamında çocuklar, tasarladıkları afişleri ve yazdıkları öyküleri #issanat etiketini kullanarak sosyal medyada paylaşabilecek.

“Çocuklar İçin Oyunlar” serisinde Kumbara, Hayal Dünyası, Katı Sızı Gaz, Kelime Oyunu, Köşe Kapmaca, Noktalar ve Kutular, Pazar Çantam, Resimli Sözlük, Tersini Yap, Yansıma oyunları yer alıyor. Çocuklar, “Kedi Simba” ile bir yandan sanat eserleri yapımını öğrenirken bir yandan da resimli öykü yazmanın tadına varıyor.

Atölye Pikolo ile hazırlanan Atölye Buluşmaları serisi ’Zamanlar Arası Sanat Yolculuğu’nda çocuklar, ’Zamanlar Arası Türk Sanatçılar’ başlığında Fahrelnissa Zeid, Bedri Rahmi Eyüboğlu, İbrahim Çallı, Füreya Koral, Fikret Mualla’nın eserleriyle tanışıyor. ’5 Kıta 5 Sanatçı” ile devam eden seride, Yayoi Kusama, Romuald Hazoum, James Rizzi, Niki de Saint Phalleve Judy Watson yer alıyor. Burcu Ural Kopan ve Gözde Eyce’nin hazırladığı Kitap ve Çizim Atölyesi ise yeni bölümleri ile çocuklarla buluşmaya devam ediyor.