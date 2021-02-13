DeFacto ‘Warm Tech’ kış koleksiyonu moda severlerle buluşuyor

Kış sezonunun klasikleri olan polarlar, şişme montlar ve kapüşonlu sweatshirtler günlük kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Rahatlığın ve şıklığın ön plana çıktığı DeFacto ‘Warm Tech’ koleksiyonu raflarda yerini aldı.

Soğuk kış günleri ve kar manzaraları biraz gecikmiş olsa da kar artık kapıda. Soğuk havaya karşı korunabilmek için sıkı giyinirken rahatlık da bir o kadar önemli. Şıklığından ve rahatlığından ödün vermeyenler için tasarlanan DeFacto ‘Warm Tech’ soğuğa karşı önemli koruma sağlıyor. Koleksiyonda eşofmandan jogger ve denim pantolonlara, sweatshirt’ten rüzgarlık ve montlara, body’den croptop’lara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Verilen bilgiye göre kadın, erkek ve çocuklar için özel olarak hazırlanan koleksiyonda soğuğa karşı dayanıklı, hafif ve yumuşak polar kumaşlar ön plana çıkıyor. Koleksiyondaki ürünler vücudun ısısını korurken aynı zamanda nefes almasını da sağlıyor. Lacivert, beyaz, bordo ve pembe hakimiyetinin görüldüğü koleksiyondaki tasarımlar, bere ve atkılarla kombinleniyor.

Warm Tech Koleksiyonu’nun, DeFacto mağazalarında, mobil uygulamasında ve e-ticaret sitesinde satışa sunulduğu belirtildi.