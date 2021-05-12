DeFacto’dan bayrama özel koleksiyon

“Yenilen, Eğlen, Devam Et” sloganıyla ile değişimini başlatan DeFacto, bayrama özel hazırladığı koleksiyonu ile tüm aile üyelerine seçenekler sunuyor.

Bayram günlerinde şık giyinmek çocukluk döneminden gelen bir gelenek. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bu bayram da evlerde geçecek. Ancak DeFacto bayram alışkanlıklarını da gözden geçirerek konforundan ödün vermeden şık bir koleksiyon hazırladı. Verilen bilgiye göre, “Yenilen, Eğlen, Devam Et” diyerek başlattığı değişim sürecine istinaden hazırlanan koleksiyonda pastel renkler ağırlıkta. Stil sahibi şık çizgileriyle tüm aile üyelerine hitap eden koleksiyonda gömlekten, pantolona, elbiseden tişörte desenli ve basic birçok alternatif bulunuyor.

DeFacto’nun bayram koleksiyonuna e-ticaret sitesinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabilindiği açıklandı.