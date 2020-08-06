Ekranın en iyileri Ağustos’ta da TV+’ta

Binlerce dizi ve film içeriğiyle izleyicilerin en sevdiği uygulama olan TV+, Ağustos ayında da yeni içerikleriyle seyirciyle buluşuyor. Temmuz ayını da izleyicinin yoğun ilgisiyle bitiren TV+’ta geçen ay en çok izlenen yapımlar; Otel Transilvanya 3, Madagaskar 3, Rampage: Büyük Yıkım, Bumblebee, Focus ve Spides oldu.

Dijital televizyon platformu TV+, Temmuz ayında da dizi, film, spor, çocuk kanallarıyla büyük ilgi gördü. Temmuz ayında TV+’taki içerikleri en çok takip eden şehirlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir geldi. Bu şehirleri ise; Adana, Antalya, Mersin, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Kayseri takip etti. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar çok beğenilen animasyon serisi “Otel Transilvanya 3”, Temmuz ayında TV+’ın en çok izlenen filmi oldu. Bir diğer sevilen animasyon film “Madagaskar 3” ise en çok izlenen ikinci film olurken onu; “Rampage: Büyük Yıkım”, “Bumblebee”, “Focus” ve “Spides” izledi.

Dünyaca ünlü diziler sadece TV+ ekranlarında

Dünya çapında büyük ilgi gören dizilerden biri olan “Top Dog” birinci sezonuyla ilk kez Ağustos ayında TV+ ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Gizemli bir kaybın ardından bir araya gelen Emily ve Teddy’nin hikayesini anlatan ve büyük merakla beklenen “Top Dog”ın başrollerini, Josefin Asplund ve Alexej Manvelov paylaşıyor. TV+’ın özel içeriklerinden olan “Wild District” ve “Sloborn” ise yeni sezonlarıyla takipçileriyle olacak. Severek takip edilen belgesel serisi “Saklı Dünyalar”ın Şili - San Pedro de la Paz bölgesinde bulunan bir hapishane ile ilgili olan son bölümü de merakla bekleniyor.

Pandemi döneminde sinemadan mahrum kalan izleyicilerini düşünen TV+, bu dönemde “Venom”, “Rampage”, “Ocean’s 8”, “Bumblebee”, “Joker”, “Aquaman”, “A Star is Born” gibi ses getiren yapımları sinemadan önce izleyicileriyle buluşturdu.

Temmuz ayında Formula 1, Premier Lig ve NBA heyecanını sporseverlerle buluşturan platform, Ağustos ayında da aynı şekilde dünyanın en iyi basketbol organizasyonu NBA ve Formula 1 yarışlarının heyecanını seyirciyle buluşturacak.