‘Fişekhane Deniz Konserleri’ Ajda Pekkan’la başladı

‘Fişekhane Deniz Konserleri’ serisi dün gece Türk pop müziğinin ünlü ismi Ajda Pekkan’la başladı. Pandemi sonrası İstanbul’da ilk kez konser sahnesine çıkan Ajda Pekkan, Deniz manzarası eşliğinde, açık havada hayranıyla bir araya geldi.

‘Fişekhane Deniz Konserleri’ serisi dün gece Ajda Pekkan’ın konseriyle başladı. 75 kişilik dev kadrosuyla sahneye çıkan süper star özel şovu ve performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye modacı Züleyha Kuru imzalı elbisesiyle çıkan Pekkan, ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’, ‘Hoş Gör Sen’, ‘Bambaşka Biri’, ‘Dünyadan Uzak’, ‘Yakar Geçerim’ ve ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ gibi hit parçalarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

“Fişekhane gibi kültür-sanat merkezlerinin olması çok önemli”

Fişekhane’nin kültür-sanat etkinliklerine yönelik önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Ajda Pekkan, “200 yıllık ruhu olan Fişekhane’nin restore edilerek sanata kazandırılmış olmasını kutluyorum. Bu tarz kültür sanat merkezlerinin açılması hem bugün hem de gelecekte bizler için büyük değer” dedi.

Küresel iklim krizine de değinen sanatçı Pekkan, “Bir ağacın yetişmesi nereden baksanız 20 yıl ve bizim kaybedecek bırakın 20 yılı 20 ayımız bile yok. #iklimKrizi geldi ve bize ilk uyarılarını yaptı. Bu uyarıları şimdi duymazsak çok ama çok geç olacak. Bu dünya hepimizin. Ağacıyla, hayvanıyla güzel. Gidecek hiçbir yerimiz yok. O yüzden herkes üzerine düşen görevi yapmazsa, yaşayacak bir yerimiz de olmayacak” diye konuştu.

Pandemi şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen bin 500 kişinin izlediği konserde Süper Star, sanatseverlere müzik dolu, unutulmaz bir gece yaşattı. Boğaz’ın girişinde, denize sıfır konumda konserler için özel olarak hazırlanan sahne ve ışık şovları ise büyük beğeni topladı.

Konserler 1 Ekim’e kadar devam edecek

Ajda Pekkan’dan sonra Edis, Selami Şahin, Berkay, Şevval Sam, Serdar Ortaç, Buray, Mor ve Ötesi, Sertab Erener ve Erol Evgin gibi çok sevilen isimlerin en güzel şarkılarını seslendireceği konserler serisi 1 Ekim’e kadar devam edecek. Fişekhane Deniz Konserleri, denizin esintisi ile tarihi dokuyu buluşturarak, açık havada güzel bir deneyim sunacak.

Fişekhane Deniz Konserleri’nde yer alacak diğer sanatçılar ve konser tarihleri şöyle sıralanıyor:

Edis - 28 Ağustos

Selami Şahin - 3 Eylül

Berkay - 10 Eylül

Şevval Sam - 11 Eylül

Serdar Ortaç - 17 Eylül

Buray - 18 Eylül

Mor ve Ötesi - 24 Eylül

Sertab Erener - 25 Eylül

Erol Evgin - 1 Ekim