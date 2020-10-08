“Geçmişten Günümüze Silivri” Kitabı Söyleşi ile Tanıtıldı

Silivri Belediyesi tarafından hazırlatılan ve yayınlanan, Yazar Av. Hulusi Üstün tarafından kaleme alınan “Geçmişten Günümüze Silivri” kitabı, Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda düzenlenen “Silivri’yi anlamak ve yaşamak” konulu söyleşi ile tanıtıldı. Pandemi sebebi ile sınırlı sayıda katılımcının alındığı programın moderatörlüğünü Kamil Bilici yaptı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan ve Emre Sarısaltıkoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar programa katıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “TARİH DÜŞ KURANLARIN MÜLKÜDÜR”

Tanıtım ve söyleşi programının açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’nin tarihi ve kültürel birçok özelliğinin yer aldığı “Geçmişten Günümüze Silivri” isimli eserin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Anlatmak için anlamanın, tanıtmak için tanımanın ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Sizlerle buluşturduğumuz ‘Geçmişten Günümüze Silivri’ adlı eserle Silivri’yi daha iyi anlayacağız ve tanıyacağız. Bunun vesilesi ile de Silivri’yi başkalarına ve dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Bu güzel eseri büyük bir özveriyle Silivri ile buluşturan, çocuklara, gençlere ve bizlere Silivri’nin bilmediğimiz yönlerini tanıma ve anlama fırsatını sunan değerli edebiyat adamı Hulusi Üstün’e Silivrili hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Tarih düş kuranların mülküdür. Tarihini bilmeyenlerin geleceklerini kurgulamaları, gelecek adına bir ufuk çizgisi koyabilmeleri de mümkün değildir. Onun için, benim ısrarla üzerinde durduğum konu bu memleketin evlatlarının ecdatlarını, tarihini, yaşadığı toprakların kültürlerini, folklorunu, sanatını, sanatçılarını bilmeleri ve bunları dünyaya tanıtmaları gerekiyor. Bizim de Silivri’de yaşayan insanlar olarak, Silivri’deki yöneticiler olarak böyle bir misyonumuzun, vizyonumuzun, ufkumuzun olması gerektiğinden hareketle Hulusi hocamızla kafa kafaya verdik. Daha önce yaşanan bir takım olumsuzluklar nedeni ile yayınlanamayan bu eser, çok şükür ki bugün huzurumuzda.”

“BİZİM SİLİVRİ’YE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ VAR”

Silivri’nin 7 bin yıllık tarihi ile sıradan bir şehir olmadığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Ben bu topraklarda doğmuş büyümüş bir kardeşiniz olarak, ortaokuldaki, lisedeki çocuklarımızın Piri Mehmet Paşa’dan bihaber yaşamalarını içime sindiremiyorum.” diyerek, Silivri’de yaşayan Piri Mehmet Paşa’yı örnek gösterdiği konuşmasına şöyle devam etti: “Piri Mehmet Paşa, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’a veziriazamlık yapan ve Silivri’de yaşayan en önemli zatlardan birisidir. Eceli ile ölen nadir veziriazamlardandır. Benim belediye başkanlığı, kamu yöneticiliği yapmamda örnek aldığım kişilerden biridir. Onun için ben ilkokullardan başlayıp, gerekirse çizgi film kahramanı gibi ortaokullarda, liselerde bu kişilerin anlatılmasını, hikâye edilmesini, destanlaşmasını istiyorum. Silivri sıradan bir coğrafya değil. Bizim hem Silivri’ye, hem bu devlete millete, bu topraklara karşı sorumluluklarımız var. Biz bu toprakların ne kadar değerli olduğunu güneşi, doğası, ormanı, yemekleri, folkloru ve tarihi geçmişi ile Silivri’nin ne olduğunu ve Silivrililerin kim olduğunu hatırlamamız lazım. Geçmişten günümüze bu toprakları bizlere ulaştıran ecdadımıza saygı ile tarihin derinliklerine inerek, Silivri’yi dünyaya anlatmak gibi bir görevimiz var. Bu eser için çıkış yolumuz buydu. Piri Mehmet Paşa’dan yola çıktık ama Silivri’de hizmet etmiş çok önemli sanat insanları, müzik insanları var. Silivri’nin tüm değerleri ile ele alındığı bu kitapta 7 bin yıllık geçmişi ile ilgili her şey var.”

ÜSTÜN: “BİZDEN SONRAKİLERE ‘BİZ YAŞARKEN ŞEHRİ BÖYLE BIRAKTIK’ DİYECEĞİZ”

“Geçmişten Günümüze Silivri” isimli eserin yazarı Av. Hulusi Üstün, kitabın tanıtımı için düzenlenen “Silivri’yi anlamak ve yaşamak” konulu söyleşisinde kitabın hazırlanış süreciyle ilgili bilgiler verdi. İlçenin tanıtımı için çok önemli bir eserin ortaya çıkarıldığını ifade eden Üstün, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Bu kitap yaklaşık 15 yıl önce yazıldı bitirildi. Çıkarılabilirdi. Bu kitabın yazarı bensem ortaya çıkmasını sağlayan da kıymetli belediye başkanımız Volkan Yılmaz’dır. Kendisine gerçekten samimiyetle teşekkür ediyorum. Silivri’ye yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Kitabımızın doğuşuna vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir hizmet oldu. Bizden sonrakilere ‘Biz yaşarken şehri böyle bıraktık.’ diyeceğiz. Bu kitabın altında Volkan başkanımızın önsözü ve imzasının olması benim için büyük bir şereftir.” ifadelerini kullandı.

İLK KİTABI BAŞKAN YILMAZ’A İMZALADI

Yapılan konuşmalar ve söyleşinin sonunda Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Yazar Av. Hulusi Üstün ve programın moderatörlüğünü yapan Kamil Bilici’ye çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti. Katılımcılara imzalı kitap hediye edilmesi ile devam eden programda Yazar Üstün, ilk kitabı Başkan Yılmaz’a imzalayarak hediye etti. Program, günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.