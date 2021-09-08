Görme engelliler popüler filmleri sesli betimlemeyle takip edebilecek

‘Platinum Açık Hava Sineması’ etkinliklerinde, görme engelli bireylerin de takip edebilmelerine olanak tanımak için ‘Hayal Ortağım’ uygulaması üzerinden ‘sesli betimleme’ hizmeti sunulacak. 1 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlikte görme engelli seyirciler, sesli betimleme teknolojisi sayesinde Joker, Tenet, Black Panther gibi son dönemin popüler filmlerini sesli betimleme desteği ile takip edebilecekler.

Turkcell’in görme engelli bireylere yönelik geliştirdiği Hayal Ortağım uygulaması, Turkcell Platinum sponsorluğunda düzenlenen ‘Platinum Açık Hava Sineması’ etkinliklerinde de kullanılacak. Uygulama üzerinden verilen ‘sesli betimleme’ desteğiyle görme engelliler, 1 Ekim’e kadar devam edecek etkinlikte gösterilecek filmleri Hayal Ortağım üzerinden görsel ayrıntı kaçırmadan takip edebilecek.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Kullanıcılarımızın hizmetine sunduğumuz ürün ve dijital servislerimiz aracılığıyla toplumumuzdaki tüm bireylerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımı için teknoloji üretmek ve teknolojinin kaldıraç etkisiyle toplumsal fayda oluşturmak için özveri ile çalışıyoruz. Birçok sinema yapımını ilk kez sesli betimleme özelliği ile görme engelli bireylerin beğenisine sunuyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz ve dünyalar onların olsun diye benzer örnekleri çoğaltmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında 2019 yapımı ‘Joker’, yönetmen Christopher Nolan’ın son filmi ‘Tenet’, ‘Venom’ ve ‘Blade Runner 2049’ gibi birçok aksiyon filmi, betimleme özelliği sayesinde görme engellilerle buluşacak.

Cihazlara ücretsiz yüklenebiliyor

Etkinliği takip edecek olan görme engelliler, filmlerin sesli betimlemelerine, operatör bağımsız ve ücretsiz olarak kullanılabilen uygulama üzerinden ulaşabilecek. Görme engellilerin izlemek istedikleri filme ait betimlemeyi uygulama üzerinden cihazlarına indirip film başlayınca betimlemeyi oynatmaları yeterli olacak. Uygulama filmle birkaç saniye içinde senkronize olup diyalog bulunmayan sahnelerdeki tüm görsel detayları kulaklıkla izleyiciye ulaştırıyor.

1 Ekim’de sona erecek etkinlikte filmler, her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gösteriliyor. Platinum Açık Hava Sineması etkinlik programı şöyle:

Aksiyon filmleri

7 Eylül - 1 Ekim / Blade Runner 2049

8 Eylül - 30 Eylül / Ford v Ferrari

9 Eylül - 29 Eylül / Tenet

10 Eylül - 28 Eylül / Tomb Raider

Süper kahraman filmleri

14 Eylül / Joker

15 Eylül / Black Panther

16 Eylül / Tenet

17 Eylül / Venom

Komedi filmleri

21 Eylül / The Gentlemen

22 Eylül / Game Night

23 Eylül / Tag

24 Eylül / The Personal History of David Copperfield