Kartal’da Zafer Haftası kutlamaları Manga konseri ile devam ediyor

Büyük Taarruz’un zaferle sonlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Kartal’da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Etkinliklerin üçüncü gününde ünlü rock grubu Manga Kartal’da müzikseverlerle bir araya geldi.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünü Kartal’da 6 gün sürecek 20 farklı etkinlik ile kutlanıyor. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen organizasyonda, Türkiye’nin önde gelen sanatçıları performanslarını sergilerken, günün anlam ve önemini yaşatan spor etkinlikleri, sergiler ile birbirinden farklı mahalle eğlenceleri de düzenleniyor.

Kutlamaların üçüncü günü olan 29 Ağustos Pazar akşamı, ünlü rock grubu Manga Kartal’da müzikseverlerle buluştu. Kartal Meydanında düzenlenen konserde Manga en sevilen şarkılarını Kartallılar ile birlikte seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar hem eğlendi hem coşkulu anlar yaşadı. Başkan Gökhan Yüksel de konsere katılarak sahnede Manga grubu solisti Ferman Akgül’e kartal heykelciği takdim etti.

Konsere katılarak sahnede Kartallılara kısa bir hitap gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Birçok olumsuzluğa rağmen umut burada, bu gençlikte. Çünkü biz genciz, geleceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerimiz devam edecek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla minnetle anıyoruz. Bu gençler bu bayrağı daha ileriye götürecek" dedi.

Konsere katılan bir vatandaş, “ Bu anı yaşattığı için Kartal Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Uzun zamandır pandemiden dolayı böyle etkinliklere katılamıyorduk, insanlara iyi geldi. Sanatçılarımıza ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür ederiz.” dedi.