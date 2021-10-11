Mudanya’da su kabağı dünyası

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıp çok sevdiği Mudanya ilçesinde yaşamaya devam eden İsa Kırıkçı, el işi kabak süslemeleriyle görenleri hayran bırakıyor.

İsa Kırkçı, elinin gözünün maharetine güvenerek su kabağı işleme sanatına yöneldi ve bu konuda kurslar aldı. Su kabağı işleme ustalığı belgesi alarak Mudanya’nın Halit Paşa Mahallesinde atölye açan İsa Kırıkçı ürünlerini sergiliyor. Atölyesi önünde açtığı tezgâhta su kabakları üzerine şekiller, resimler çiziyor. Sonra bunları kesip deliyor ve çeşitli boyalarla boyayarak ortaya farklı süs eşyaları çıkarıyor. Yaptığı çalışmanın kendisini dinlendirdiğini söyleyen İsa Kırıkçı, ” Çocukluğumdan beri el becerime, görüş açıma, figür çizimlerime güveniyordum. Yeni her şeye çok meraklıyım. Bugün günümüzün en gözde sanat dallarından biri olarak gördüğüm su kabağı işleme sanatına yöneldim. Yıllarca görev yaptığım ve çok sevdiğim Mudanya ilçesine yerleşip burada bu mesleği icra etmeyi ve geniş kitlelere öğretmeyi uygun gördüm. Bugün açtığım işyerimde bu sanat dalını sürdürüyorum ve gördüğüm ilgi beni fazlasıyla mutlu ediyor. Bu çalışmanın beni mutlu ve huzurlu kıldığını söyleyebilirim” dedi.

Su kabağı sanatının mutlaka öğrenilmesi ve insanların boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirebilmesi için önemli olduğunu savunan Kırıkçı, “Ülkemizin birçok noktasına malzeme gönderiyorum. Çünkü yaşadığımız pandemi döneminde insanlar evlerine kapandılar ve bu sanat dalına yönelerek su kabaklarını işlemeye, kesmeye, delmeye ve boyamaya başladılar. Bizler bu insanlara destek olduk” diyerek meraklılarına online dersler verdiğini söyledi.